Ankara'da polis müdahalesi

Kennedy Caddesi’ni trafiğe kapatan küçük bir gruba, polis biber gazı ve zaman zaman plastik mermiyle müdahale etti.

Dün, sabah saatlerindeki çadır gerginliği dışında sakin bir ortamın hakim olduğu Başkent’te, Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı protestoların merkezi Kuğulu Park.

Buradan ayrılan 50-60 kişilik iki grup, Kennedy Caddesi’nde barikat kurup trafiğe engel olunca polis müdahalesi geldi.

Yaklaşık 80 kişilik çevik kuvvet ekibi, göstericilere gaz bombası, zaman zaman da plastik mermi kullanarak dağıttı ve kurulan barikatı kaldırdı. Polise taşla karşılık veren gruplar ara sokaklara dağıldıktan sonra yeniden toplanmaya başladı.

Gezi Parkı eylemlerinde 11. güne giren Başkent’te, dünün ilk gerginliği sabah saatlerinde Kuğulu Park’ta yaşanmıştı. Polis parktaki bazı çadırların kaldırılmasını istemiş, eylemciler buna karşı çıkmış ancak çadırlar kaldırılmıştı.