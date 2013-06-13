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Ankara'da göstericilere polis müdahalesi

Ankara'da Kennedy Caddesi'nde Gezi Parkı direnişine destek veren protestoculara polis müdahale etti

13 Haziran 2013 04:08

Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili  11 kişilik heyetle görüştüğü sıralarda, Kuğulu Park’ta toplanan göstericiler de eylem yaptı.  Göstericiler Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri açarak, havai fişek gösterilerinde bulundu. Polis, ilk kez Kuğulu Park kenarında güvenlik önlemi aldı

İlerleyen saatlerde yaklaşık 500 kişilik grup Kuğulu Park’tan Kennedy Caddesi’ne yürüyüşe geçti. Kennedy’de toplanan göstericiler, burada taş ve yol tabelalarını sökerek barikat kurdu. Başbakanlık ve Meclis onünde barikat kuran polis, gergin bekleyişin ardından gece yarısı yola çıkan göstericilere müdahalede bulundu. Bölgede TOMA ve Akrep araçları hazır bekletildi. Göstericilere çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale ederken grup ara sokaklara dağıldı.

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