Ankara'da Papa alarmı

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francesco’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın davetlisi olarak Türkiye ’ye yapacağı ziyaret öncesi Ankara ’da güvenlik alarmı verildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Papa’nın ziyareti sırasında kullanacağı güzergahlar için Ankara Emniyeti, mahkemeden arama kararı çıkarttı. Buna göre polis, 4 gün boyunca belirlenen noktalarda mahkeme kararıyla vatandaşların araçlarında, üstlerinde ve eşyalarında genel arama ile kimlik sorgulaması yapabilecek.

İlk adres Anıtkabir, havadan karadan önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlisi olarak cuma günü Türkiye’de olacak ve 2 gün kalacak Papa Francesco’nun ilk ziyaret adresi Anıtkabir olacak. Anıtkabir’i ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ilk konuğu olacak Papa için Ankara’da güvenlik alarmı verildi. Papa’nın Ankara’da kalacağı bir gün için emniyette polislerin izinleri kısmi olarak iptal edildi.

Papa’nın ziyaret edeceği adresler ve geçeceği güzergahlarda bin polis alanda görev yapacak. Bunun yanı sıra istihbarat ve terör polisi de istihbari çalışması yürütecek.

Toplamda 2 bin 700 polis görevlendirilirken, toplumsal eylemlere karşıda kenttin merkezi bölgelerinde TOMA ve Akrepler konuşlandırılacak. Bu arada bir polis helikopteri de havadan gün boyunca denetim yapacak.

Arama kararı çıkartıldı

Papa’nın ziyarette kullanacağı güzergahlar, kalacağı adreslerin bulunduğu bölge için Ankara Emniyeti, mahkemede arama kararı çıkarttı. Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nden 2014/4200 sayılı kararıyla polis, 4 gün boyunca belirlenen noktalarda ve bölgelerde vatandaşların araçlarında, üstlerinde ve eşyalarında genel arama ile kimlik sorgulaması yapabilecek.

Erdoğan'ın korumaları da görevde

Papa’nın ziyaret edeceği adreslerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi korumaları yakın koruma görevi üstlenecek. Havaalanından itibaren Papa’yı yakın takip edecek koruma ekibinde frekans karıştırıcı ve kesici cihazlarda bulunacak.