Papa'dan Türkiye ziyareti öncesi açıklama

Türkiye'ye 28-30 Kasım tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştirecek olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko bu seyahatin, barış meyveleri ve Türk milletiyle yakınlık getirmesi için dua edilmesini istedi.

Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri yapılan geleneksel kabul oturumu için toplanan binlerce inanana hitap eden Papa Françesko, cuma günü başlayacak olan Türkiye ziyaretine de değindi.

"Bildiğiniz gibi Türkiye'ye, cumadan pazar gününe kadar sürecek bir apostolik seyahat gerçekleştireceğim" diye sözlerine başlayan Papa, "Hepinizi, Petrus'un (Pietro), kardeşi Andreas'a (Andrea) yapacağı bu ziyaretin barış meyveleri, samimi dinlerarası diyalog ve Türk milletiyle yakınlık getirmesi için dua etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Aziz Petrus, Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olup, Katolik Kilisesi'nin ilk papası olarak kabul ediliyor. Yine havarilerden biri ve aynı zamanda Petrus'un kardeşi olan Aziz Andreas'ın ise, İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi'ni kurucusu olduğuna inanılıyor.

Papa Françesko da Türkiye ziyareti takvimini, İstanbul Rum Ortodoks Kilisesi'nin koruyucu azizi kabul edilen Aziz Andreas Yortusu'nun kutlandığı tarihe denk getirdi.

Ziyaretine Ankara'dan başlayacak olan Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumartesi günü İstanbul'a hareket edecek olan Papa, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettikten sonra Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği'nin bahçesinde bulunan St. Spirit (Kutsal Ruh) Kilisesi'nde ayin yönetecek. Aynı akşam Fener Rum Patrikhanesi'ne geçecek olan Papa, Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek.

Ziyaretinin son gününde Papa, Patrikhane'deki St. George Kilisesi'nde Aziz Andreas Yortusu nedeniyle düzenlenecek olan ayinde hazır bulunacak. Bunun ardından, Papa Françesko ile Patrik Bartholomeos, ortak bir deklerasyona imza atacak.