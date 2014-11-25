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Dünya
Deutsche Welle

Papa AP'de konuşacak

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko, bugün Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi'nde (AK) bir konuşma yapacak.

25 Kasım 2014 11:52


Papa Françesko yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen günübirlik ziyareti boyunca yapacağı temas ve konuşmalarda Avrupa'nın temel değerlerine vurguda bulunacak.

Avrupalıları toplumun yoksul kesimleriyle daha fazla dayanışmaya çağırması beklenen Papa'nın öne çıkaracağı diğer başlıklar arasında mülteci politikası, genç işsizliğiyle mücadele ve çevre koruma geliyor. Papa Françesko, 1988'de Strasbourg'u ziyaret eden Papa 2. Jean Paul'den sonra kente gelen ilk Papa olacak. Papa'nın ziyareti nedeniyle kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Ziyaretle ilgili beklentiler

Polonyalı Papa 2. Jean Paul, AP konuşmasında AB'nin doğuya doğru genişlemesine ağırlık vermişti. Gözlemciler, 2. Jean Paul gibi Françesko'nun yapacağı konuşmanın da yankı yaratmasını bekliyor. Vatikan sözcüsü Federico Lombardi, Papa'nın AP'ye vekiller tarafından devlet başkanı sıfatıyla değil, bir moral otorite olarak davet edildiğini söyledi. Lombardi, "Papa dünya genelinde vicdanın sesi olarak kabul ediliyor. Siyasi aktörler onunla görüş alışverişinde bulunmaya bu açıdan önem veriyor" dedi.

AP Başkanı Martin Schulz da Katolik Haber Ajansı'na (KNA) verdiği demeçte, Papa'nın görüşlerine büyük önem verdiğini söyledi. Schulz, Papa'nın yapacağı konuşmayla Ukrayna krizinin aşılmasına olumlu katkıda bulunmasını da umduğunu belirtti.

Papa 29-30 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Papa Françesko, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra İstanbul'a geçecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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