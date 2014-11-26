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Dünya
Deutsche Welle

Papa'dan Avrupa'ya uyarı

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Papa, Avrupa'da barışın tehlikede olduğu endişesi taşıdığını dile getirdi.

26 Kasım 2014 00:16


Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Françesko, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Avrupa'ya temel değerlerine geri dönmesi çağrısında bulunarak Avrupa'da barışın tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Avrupa'nın hedefine insanı koyması gerektiğini belirten Papa, Avrupa ülkelerinden ortak ve dayanışma içinde bir mülteci politikası yürütmelerini istedi. Papa, "Akdeniz'in büyük bir mezarlığa dönüşmesinin kabul edilemeyeceğini" dile getirdi.

Dünyada barışın sağlanması için yaratıcı etkin çözümlere ihtiyaç duyulduğunu ve Avrupa'nın da tüm bu meseleler ışığında sadece tek kutuplu olmadığını ifade eden Papa, "Avrupa bugün bu çok kutupluluğu akıllıca küreselleşmeye dönüştürme konusunda bazı sorunlar yaşıyor" dedi.

Papa, özellikle AB içinde bazı gruplar tarafından "sorun"olarak algılanan çok kutuplu yaklaşımın aslında iyi değerlendirilirse gerçek bir zenginliğe dönüşeceğini dile getirdi.

Küreselleşme ve artan teknoloji karşısında da maneviyatın kaybedilmemesi gerektiğini söyleyen Papa, Avrupa Konseyi'nde de bir konuşma yaptı.

26 yıl aradan sonra ilk kez bir Papa'yı ağırlayan Fransa'nın Strasbourg kentinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Papa Françesko 28-30 Kasım'da da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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