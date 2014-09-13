Papa Türkiye'ye geliyor



77 yaşındaki Papa Francisco'nun Türkiye ziyareti, Vatikan sözcüsü Federico Lombardi tarafından açıklandı. Lombardi, Papa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından davet edildiğini söyledi.

Kasım ayı sonunda yapılması öngörülen ziyaretin program ve süresi, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. Türk diplomasi çevrelerine göre ziyaret için 28 – 30 Kasım tarihleri öngörüldü.

2013 yılının Mart ayında göreve gelen Papa, şimdiye kadar Brezilya, İsrail ve Güney Kore'yi ziyaret etti. Haftaya Arnavutluk'a gidecek. 25 Kasım'da Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yapması planlanıyor.

30 Kasım'ın anlamı

İstanbul'daki "Konstantinopel Ekümenik Patrikhanesi" 30 Kasım'da kuruluşunu kutluyor. Ortodoks Hrıstiyanlar'ın Aziz Andreas yortusu da 30 Kasım'da yapılıyor. Papa'nın Fener'deki patrikhane binasında yapılacak törene katılması bekleniyor.

Papa 16. Benedikt de 2006 yılında yaptığı Türkiye ziyareti için Aziz Andreas yortusunun kutlandığı günleri seçmişti.

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) haberine göre Papa Francisco, Patrik Bartholomeos ile kurduğu sıcak ilişkiyle biliniyor. Papa Francisco, Aziz Andreas yortusuna katılma arzusunu daha önce birkaç kez dile getirmişti. Andreas, İsa'nın oniki havarisinden biriydi.