Ankara'da ikinci TÜBİTAK operasyonu, 3 eski TÜBİTAK çalışanı gözaltında

TÜBİTAK'ta sahte diploma ile işe alımla ilgili insan kaynaklarında görev yapan 3 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Sahte olduğu belirtilen diplomanın noter onaylı sureti ile işe giriş yapan kişinin dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün referansı ile alımının yapıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubeye götürüldü.

Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Savcısı Serdar Coşkun'un yürüttüğü soruşturmada diplomayı "aslının aynısıdır" şeklinde onaylayan noter yetkilileri ile ilgili dosyanın ayrıldığı (tefrik edildiği) öğrenildi.

'Eski bakanlardan Nihat Ergün'ün arkabası'

Arzu Yıldız'ın GriHat'ta yayımlanan haberine göre, eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, söz konusu olayla ilgili tutuklanmadan önce şunları söylemişti: "TÜBİTAK’ta sahte diploma ile iki kişinin işe alındığı iddiası var. Bu benimle alakalı bir durum değil. Çünkü işe alımları ben değil, insan kaynakları bölümü yapıyor. Sahte diploma ile işe alındığı iddia edilenlerden biri insan kaynaklarına diplomanın noter tasdikli belgesini sunmuş. Noter mühürü de gerçek. Bu durumda bundan mührü vuran noter ve işe alımı yapan bölüm sorumludur. Noter tasdikli belge olduğu ve mührün gerçek olduğu için diplomanın tespit edilirliği de yok. Öteki kişi H.B ise bizzat TÜBİTAK başkanınca işe alınmış, ayrıca eski bakanlardan Nihat Ergün’ün akrabası olduğunu biliyorum. CV’sinin de bakanlıktan gönderildiğini duymuştum. Ben bu tür işe alımlarda bürokrasi ile uğraşmam.Ayrıca H.B TÜBİTAK’tan önce Kocaeli Büyük Şehir Belediyesinin Kent Konut A.Ş isimli şirkette 7 yıl bilgi işlem müdürlüğü yapmış. TÜBİTAK Başkanınca işe alındıktan sonra ise benim bulunduğum BİLGEM’e görevlendirilmiş. Yani bu olayların benimle uzaktan yakından alakası yok. Hak etmeyen insanların bu şekilde işe alınmaları kanunen suç olduğu gibi bu suçtan da işe alımı yapanlar sorumludur."