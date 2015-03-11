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TÜBİTAK'tan Karabulut cinayetinde 'kayıtların incelenmesi talebine' 'milli projelerden yoğunuz' cevabı

TÜBİTAK'ta inceleme yapacak uzmanın kalmadığı ortaya çıkmıştı

11 Mart 2015 13:40

Münevver Karabulut’un öldürüldüğü villadaki güvenlik kamerası kayıtlarının silinmesine ilişkin mahkemenin inceleme talep ettiği TÜBİTAK’tan 10 ay sonra "personelimiz milli kritik projelerden dolayı çok yoğun" yanıtı geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Bahçeşehir’deki bir villada erkek arkadaşı Cem Garipolu tarafından başı kesilerek öldürülmüştü. Ancak soruşturma sürecinde olay günü villaya giden polis ekibinin de bazı usulsüz işlemler yaptığı, villada bulunan bazı paraların tutanak altına alınmadığı, güvenlik kamerası görüntülerinin ise silinerek ‘bozuk’ oldukları yönünde rapor tutulduğu tespit edilmişti. Yapılan soruşturmanın ardından polis memurları Mustafa Taştepe, Tayfun Kayın, İhsan Körpınar, Murat Dönmez, Sami Avcı ve Ahmet Burak Demirbaş hakkında ‘görevi kötüye kullanmak ve suç delillerini gizlemek veya yok etmek’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

 

Hard DİSK incelemesi

 

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada mahkeme 12 Haziran 2014’te TÜBİTAK’a bir yazı yazmış, hard diskteki görüntülerin nasıl silindiği, görüntülerin CD veya DVD’ye aktarılıp aktarılmadığı ve daha önce alınan bazı raporların birbiriyle karşılaştırılmasını istemişti. TÜBİTAK’ın bu talebe 7 Ocak 2015’te verdiği yanıtta şu ifadeler yer aldı:

“Talebiniz kapsamında tarafımıza gönderilen deliller üzerinde istenen incelemenin kapsamını tespit amacıyla ön değerlendirme yapılmış olup, talebin incelenip raporlanabilmesi için gerekli olan iş gücü miktarının yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Sözleşmeler ile bağıtlanmış ve gecikmesi halinde cezai yükümlülükleri olan milli kritik projelerimizin yoğunluğu sebebi ile istenen inceleme için ayrılabilecek ehliyetli personelimiz bulunmadığından talebinize olumlu cevap verilememektedir.”

 

TÜBİTAK'ta uzman kalmadığı ortaya çıkmıştı

 

TÜBİTAK’a bağlı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nin(BİLGEM) bir mahkemenin 4 harddisk inceleme tabelebini, "Kadromuzda bunu yapabilecek ehliyetli elemanımız kalmadı" diyerek geri çevirdiği ortaya çıkmıştı.

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