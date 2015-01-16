TÜBİTAK bürokratının diploması sahte çıktı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndaki (TÜBİTAK) "paralel yapı" iddiasına ilişkin sürdürülen soruşturmada Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun, dikkat çeken bir bilgiye ulaştı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Savcı Coşkun, soruşturma kapsamında TÜBİTAK’a bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 2005’te kurulan Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin (Kamu SM) Başkanı Hasan Başaran’ın, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği diploması ve Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğunu tespit etti. Savcı Coşkun’un talimatıyla, Başaran dün gözaltına alındı. Başaran, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kabul etti

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nde sorgusu yapılan Başaran, dün akşam saatlerinde “Resmi belgede sahtecilik” ve “Kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı. Başaran sorgusunda, diplomasını ve yüksek lisans diplomasını sahte olarak hazırlandığını kabul etti.

Kritik görev

Kısa adı “Kamu SM” olan Kamu Sertifikasyon Merkezi, TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 2005 yılında 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak kuruldu. Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan Kamu SM, e-imza, bilgisayarda veya elektronik ortamda gerçekleştirilen onay işlemlerine hukuki dayanak kazandırdı ve kağıdı ortadan kaldırdı. Kamu SM, 5070 sayılı kanuna uygun Nitelikli Elektronik Sertifikaları hazırlamak ve bu sertifikaları imza oluşturma verileriyle birlikte Güvenli Elektronik İmza Donanım Araçlarına yükleyerek alıcılarına teslim etmekle yükümlü.