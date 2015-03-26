TÜBİTAK'ta Mehmet Ayvalıtaş cinayetinin görüntülerini inceleyecek personel kalmamış!

Gezi eylemleri sırasında TEM otoyolundaki bir yürüyüşte iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüyle ilgili görüntüleri incelemesi istenen TÜBİTAK, mahkemeye ‘milli kritik projelerin yoğunluğunu’ gerekçe göstererek, “Yeterli ehliyetli elemanımız yok” yanıtını verdi.

Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye’deki yürüyüş sırasında 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş’ın bir aracın çarpması sonucu ölümüne ilişkin davanın 6. duruşması olaylı başladı. Ayvalıtaş ailesiyle polisler arasındaki arbedede baba Ali Ayvalıtaş, fenalık geçirdi. Duraymaya giren baba, “Hem oğlumu aldınız, hem eşimi aldınız. Şimdi de beni dövüyorsunuz. Kime sığınacağız size güvenmiyorum” diyerek gözyaşları içinde duruşmadan ayrıldı.

Esra Alus'un Milliyet'te yayımlanan haberine göre, TÜBİTAK’ın “Milli kritik projeler nedeniyle yoğunuz, yeterli elemanımız yok” yanıtı sonrası mahkeme, olay anı görüntülerini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel SanatlarFakültesi Sinema Bölümünden seçilecek bilirkişilerce incelenmesine kararlaştırdı.

Polis tanıkları sürükledi

Olayların kontrol altına alınmasının ardından başlayan duruşma da sakin geçmedi. Yapılan kimlik yoklamalarında bir önceki celse tanık olarak çağırılan 5 kişinin ise hazır olmadığı tespit edildi. Ayvalıtaş ailesinin avukatları, Sabah tanıkların adliyede olduğunu arbede sırasında polislerin tanıkları sürükleyerek dışarı çıkardığını belirtti. Bu sırada baba Ali Ayvalıtaş fenalaştı ve, “Hem oğlumu aldınız, hem eşimi aldınız. Şimdi de beni dövüyorsunuz. Kime sığınacağız? Size güvenmiyorum. Kalp ameliyetı geçirmişken beni dövdünüz. Ben duramıyorum duruşmanın ertelenmesini istiyorum” diyerek ağladı ve salona terk etti. Baba Ayvalıtaş ambulasla adliyeden ayrıldı.

‘2 sanık da tutuklansın’

Duruşmada söz alan avukat Sevgi Evren ise, olay yerinde keşif yapılmasını talep ederek, olay yerine ilişkin kamera görüntülerinin TÜBİTAK’in incelemesi yönünde mahkemenin geçtiğimiz celselerde verdiği ara kararı hatırlattı. TÜBİTAK’a yeniden yazı yazılmasını isteyen avukat Evren, “Görevliler görevini yerine getirmez ise haklarında suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca olaya ilişkin görüntülerin Mimar Sinan Üniversitesi Radyo Televizyon bölümüne mensup kişilerce inceleme yaptırılmasını istiyoruz. 2 sanık da tutuklansın” dedi.

Güzel Sanatlar bakacak

Tüm taleplerle ilgil olarak ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine, olay gününü gösteren görüntülerin montaj olup olmadığı hakkında inceleme yapılması için ise Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema bölümünden bilirkişiler seçilmesine karar verdi.

TÜBİTAK, daha önce de bir mahkemenin talebine karşılık, “Dijital analiz yapabilecek uzmanımız kalmadı” demişti.