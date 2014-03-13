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Ankara'da Berkin Elvan eylemine polis müdahalesi

Berkin Elvan için Kızılay'da toplanıp eylem yapmak isteyen göstericilere polis müdahale etti

13 Mart 2014 22:11

Gezi Prakı eylemleri sırasında yaralanan ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan için eylem yapmak üzere Kızılay’a gelmek isteyen gruplara çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Bazı eylemciler zaman zaman ara sokaklardan çıkarak Ziya Gökalp Caddesini trafiğe kapattı.

Çok sayıda gösterici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin gözaltı yapmasına bazı vatandaşlar ise tepki gösterdi. Polis ekiplerinin Güvenpark’ta gösteri yapmak isteyen gruplara izin vermeyeceği belirtildi.

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