Ankara'da Berkin Elvan eylemine polis müdahalesi

Gezi Prakı eylemleri sırasında yaralanan ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan için eylem yapmak üzere Kızılay’a gelmek isteyen gruplara çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Bazı eylemciler zaman zaman ara sokaklardan çıkarak Ziya Gökalp Caddesini trafiğe kapattı.

Çok sayıda gösterici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin gözaltı yapmasına bazı vatandaşlar ise tepki gösterdi. Polis ekiplerinin Güvenpark’ta gösteri yapmak isteyen gruplara izin vermeyeceği belirtildi.