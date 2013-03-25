Ankara'da 21 adrese DHKP-C operasyonu

Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi’ne yapılan saldırıların ardından aralarında sendika merkezlerinin olduğu 21 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi arasında DHKP-C'nin Ankara sorumlusunun da olduğu bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi'ne yapılan saldırıyla ilgili DHKP-C'ye yönelik özel harekat birimine ait helikopterle hava destekli operasyon düzenledi.

Operasyon, sabah 05.45'te Liman-İş Sendikası'nda başladı. Dış kapıyı kırarak içeri giren polis, kişi ve parmak izi araması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren arama, saat 08.00 civarında sona erdi. Polisin, hiçbir evrak almadığı bildirildi. Liman-iş Sendikası’nın 1992-1999 arasında genel başkanlığını yapan Hasan Biber'in, Adalet Bakanlığı’na yapılan el bombalı saldırının faili olarak arandığı açıklanmıştı.

Operasyon kapsamında, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nda da arama yapılıyor. Polis, sendikanın bulunduğu iş hanına girişlere izin vermiyor. Genel-İş Sendikası'nın genel merkezindeki arama sona erdi.

Helikopterli opersayon

Sabahın ilk saatlerinde aralarında Emniyet'in üst düzey yetkililerinde aralarında bulunduğu terörle mücadele uzmanları helikopterle Ankara Atatürk Lisesi'nin Sıhhıye'deki bulunan bahçesine iniş yaptı.

Polis yetkilileri, Liman- İş Sendikası Genel Merkezi'nde yapılan aramaları yerinde gözlemledikten sonra yine aynı helikopterle bu kez Ulus'taki Genel- İş Sendikası Genel Merkezi'nin bulunduğu bölgeye geçti.

'Üst düzey yönetici gözaltına' alındı

Helikopter destekli operasyona Özel Harekat Timleri de katılırken, 2 sendikanın dışında 19 yerde de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şu ana kadar 4 kişinin gözaltına alındığı ve gözaltına alınanlar arasında örgütün Ankara il sorumlusunun da olduğu ileri sürüldü.

20 Mart’ta meydana gelen saldırıların ardından geçtiğimiz hafta Mamak’ta 14 ayrı noktaya baskın düzenlenmiş ancak saldırıların failleri olarak aranan Muharrem Karataş, Murat Korkut ve Hasan Biber'e ulaşılamamıştı.

Sezgin Tanrıkulu: DHKP-C operasyonunu kınıyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, DHKP-C'ye yönelik operasyonda Genel-İş Sendikası'nda yapılan arama için, "Bu operasyonu ve yöntemini şiddetle kınıyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi'ne yapılan saldırıların ardından DHKP-C'ye yönelik başlatılan operasyonda Genel-İş Sendikası'nda arama yapılmasına ilişkin olarak, "Bugün yapılan arama yöntemi tam bir pervasızlık, tam bir hukuk dışılık. Bu operasyonu ve yöntemini şiddetle kınıyorum" dedi.

Tanrıkulu, Genel-İş Sendikası'nın bulunduğu işhanından ayrılırken, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin 25 yıl boyunca Genel-İş Sendikası'nın avukatlığını yaptığını belirtti.

Sendikanın kurulduğu 1962 yılından bu yana Türkiye 'nin en köklü sendikalarından olduğunu dile getiren Tanrıkulu, 76 bin üyesi ile ülkede demokrasi mücadelesi verdiğini söyledi.

Tanrıkulu, "Bugün yapılan arama yöntemi tam bir pervasızlık, tam bir hukuk dışılık. Bütün kapılar kırılmış, hiçbir belgeye el konmadı, hiçbir bilgisayara bakılmadı. Aradıkları şahısların bu sendikayla hiçbir alakası yok. Sendikanın üyesi, yöneticisi değiller. Ama bununla, bu sendikayı ve Türkiye'deki demokrasi mücadelesine itibarsız hale getirmeye çalışıyorlar. Bu operasyonu ve yöntemini şiddetle kınıyorum" dedi.

Üç ayda onlarca tutuklama

Yılın başından bu yana DHKP-C'ye yönelik olduğu gerekçesiyla yapılan operasyonlarda onlarce sendikacı ve avukat tutuklandı. 19 Şubat günü de DHKP-C'ye yönelik olduğu iddiasıyla muhalif sendikacılara yönelik Türkiye tarihinin en kapsamlı operasyonları gerçekleştirildi. 28 kentte yürütülen operasyonlarda 160'ı aşkın kişi gözaltına alındı, bunlardan 55'i tutuklandı.

Ocak ayında ise İstanbul'da DHKP-Cadı altında düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan avukatlardan aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı da dahil 10 avukattan 9'u tutuklanmıştı.