Ankara'da 14 ayrı noktaya DHKP-C baskını

Ankara'da Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezi'ne yapılan saldırıların faillerini yakalamak için polis bu sabah Ankara Mamak'ta geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Terörle mücadele ekiplerinin özel harekat polisleriyle birlikte başlattığı operasyonda Ankara Mamak’ta 14 ayrı noktaya baskın düzenlendi.

Polis ekipleri, baskın düzenlenen noktalarda saldırıları düzenlediği tespit edilen Muharrem K. (35), Hasan B (55) ve Murat K.’nin (32)izini sürdü.

Operasyon halen devam ediyor.

Arananlar listesinde

Öte yandan Hürriyet gazetesinin haberine göre Adalet Bakanlığı’na bombaları attığı iddia edilen Hasan B.’in örgütün Suriye kanadından. Hasan B.’nin Mersin ve Adana’da hakkında arama kararı olduğu da öğrenildi. Ak Parti’ye LAW’lı saldırıyi ise Çorum nüfusuna kayıtlı Muharrem K.’nın yaptığı, yine Çorum nüfusuna kayıtlı Murat K.’nin ise gözcülük yaptığı iddia edildi. Muharrem K. ve Murat K.’nin Ankara ve Samsun’da karıştıkları olaylar nedeniyle arandıkları öğrenildi.

Tekin şüphesi

Şüphelilerin saldırı talimatını ise DHKP-C’nin 4 kişilik Merkez Komite yönetim kadrosunda bulunan Hüseyin Fevzi Tekin’den aldığı da ileri sürüldü. Ergenekon davasında da adı geçen Tekin’in, saldırganların yurtdışındaki bomba ve silah eğitimlerine de bizzat katıldığı iddia edildi. İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre şuan Hollanda’da olduğu belirtilen Tekin’in sık sık Yunanistan’a geçerek örgüt militanların eğitildiği Lavrion kampına gittiği de kaydedildi.

Lav silahı savcılıkta

Olayda kullanılan lav silahının henüz kriminal inceleme yapılmadığı için soruşturmanın açıldığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli emanete kaldırıldı ögrenildi. Seri numarası üzerinden LAW’ın hangi envantere kayıtlı olduğuna ulaşılmaya çalışılıyor.

Uyuyan hücrelerde iz kaybettirdiler

Saldırıyı düzenleyen 3 şüphelinin de emri aldıktan sonra eylem gününe kadar teknik takibe yakalanmamak için hiçbir iletişim aracı kullanmadıkları, bilgileri kuryeler aracılığıyla aldıkları belirlendi. Olaydan önce keşif de yapan şüphelilerin, olaydan bir gün öncesine ait görüntüleri de tespit edildi.

Saldırganlar MİT raporunda

MİT’in hazırlayarak, başta emniyet olmak üzere tüm istihbarat birimlerine gönderdiği 105 kişilik eylemci listesinde Hasan B.’nin 32’nci, Muharrem K.’nin ise 45’nci sırada yer aldığı öğrenildi. MİT, örgütlerin uyuyan hücrelerinin tekrar uyandığını ve eylem hazırlığında olduğu raporunu hazırlamış, eylem için talimat verilen 105 kişilik bir liste hazırlamıştı. Eylemcilerin kimlik bilgileri ve fotoğraflarının da yer aldığı MİT raporundaki kişilerin çoğunluğunu ise DHKP-C örgüt üyeleri oluşturuyor.