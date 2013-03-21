Adalet Bakanlığı ve AKP binasına saldırdığı iddia edilen 3 kişi tespit edildi

İstihbarat birimlerince uzun süredir Yunanistan’daki Lavrion kampında bulundukları iddia edilen şüphelilerin, İstanbul’daki polis noktalarına saldırı düzenleyen S.A ve Ş. K ile ABD Büyükelçiliği’ne canlı bomba eylemi gerçekleştiren E.Ş ile birlikte Türkiye’ye giriş yaptıkları öne sürüldü. Şüpheliler M.K (35), H.B (55) ve M.K.’nin (32) yakalanması için çok sayıda noktaya eş zamanlı baskın yapıldığı öğrenildi. DHKP-C'nin 'güvenli evler' olarak kullandığı adreslere yapılan baskında ele geçirilen dokümanlar incelenirken 2 kişi gözaltına alındı.

'Arananlar listesinde'

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı’na bombaları attığı iddia edilen Hasan B.’nin örgütün Suriye kanadından olduğu iddia edildi. Hasan B.’nin Mersin ve Adana’da hakkında arama kararı olduğu öğrenildi. AKP’ye LAW silahlı saldırıyi ise Çorum nüfusuna kayıtlı Muharrem K.’nın yaptığı, yine Çorum nüfusuna kayıtlı Murat K.’nin ise gözcülük yaptığı öne sürüldü. Muharrem K. ve Murat K.’nin Ankara ve Samsun’da karıştıkları olaylar nedeniyle arandıkları öğrenildi.

'Fevzi Tekin şüphesi'

Şüphelilerin saldırı talimatını ise DHKP-C’nin 4 kişilik Merkez Komite yönetim kadrosunda bulunan Hüseyin Fevzi Tekin’den aldığı da ileri sürüldü. Ergenekon davasında da adı geçen Tekin’in, saldırganların yurtdışındaki bomba ve silah eğitimlerine de bizzat katıldığı iddia edildi. İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre şuan Hollanda’da olduğu belirtilen Tekin’in sık sık Yunanistan’a geçerek örgüt militanların eğitildiği Lavrion kampına gittiği de kaydedildi.

'LAW silahı savcılıkta'

Olayda kullanılan LAW’ın henüz kriminal inceleme yapılmadığı için soruşturmanın açıldığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli emanete kaldırıldı ögrenildi. Seri numarası üzerinden LAW’ın hangi envantere kayıtlı olduğuna ulaşılmaya çalışılıyor.

'Uyuyan hücrelerde iz kaybettirdiler'

Saldırıyı düzenleyen 3 şüphelinin de emri aldıktan sonra eylem gününe kadar teknik takibe yakalanmamak için hiçbir iletişim aracı kullanmadıkları, bilgileri kuryeler aracılığıyla aldıkları belirlendi. Olaydan önce keşif de yapan şüphelilerin, olaydan bir gün öncesine ait görüntüleri de tespit edildi.

'Güvenli evlere şafak operasyonu'

Terör ve istihbarattan oluşan ekip, Özel Harekat Polis desteğiyle başta Ankara olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı operasyon yaptı. Örgütün “güvenli evler” olarak kullandığı adreslere yapılan baskında çok sayıda örgütsel dökümana el konuldu. Baskınlarda gözaltına alınan 2 kişinin ise sorgusu devam ediyor.

'200 kişiyle görüşüldü'

Olayın aydınlatılması için oluşturulan özel ekip, saldırıların meydana geldiği bölgelerde 200’den fazla kişinin bilgisine başvurdu. Saldırganların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden fotoğraf alan polis, bu fotoğrafları göstererek görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Saldırılarda sonra polise çok sayıda ihbar geldiği, bazı görgü tanıklarının da bizzat emniyete gelerek şüphelilerle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

'Saldırganlar MİT raporunda'

MİT’in hazırlayarak, başta emniyet olmak üzere tüm istihbarat birimlerine gönderdiği 105 kişilik eylemci listesinde Hasan B.’nin 32’nci, Muharrem K.’nin ise 45’nci sırada yer aldığı öne sürüldü. MİT, örgütlerin uyuyan hücrelerinin tekrar uyandığını ve eylem hazırlığında olduğu raporunu hazırlamış, eylem için talimat verildiği öne sürülen 105 kişilik bir liste hazırlamıştı.