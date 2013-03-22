DHKP-C faili olarak eski Liman-İş Genel Başkanı aranıyor

DHKP-C adına Adalet Bakanlığı ile AKP Genel Merkezi’ne yönelik bombalı ve lav silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 kişiden Hasan B.’nin, eski Liman-İş Sendikası Genel Başkanı olduğu ve "canlı bomba" olarak arandığı öne sürüldü.

DHA'da yer alan haberde, geçen salı gecesi gerçekleştirilen çifte saldırının faillerinden oldukları ileri sürülen DHKP-C militanları Muharrem B. ve Murat B.’nin yakalandığı belirtilirken, Hasan B.'nin ise halen arandığı söylendi.

Örgütün bir çok eylemine katılan Hasan B.’nin son olarak Suriye ’ye giderek eğitim aldıktan sonra "canlı bomba" eylemleri yapmak üzere Türkiye ’ye giriş yaptığı öne sürüldü.

Eski sendikacı çıktı

Polisin yakalamak için üst üste operasyon yaptığı Hasan B.’nin eski bir sendikacı olduğu ortaya çıktı. Hasan B., 1989’da yılında Liman- İş Sendikası Mersin Şube Başkanlığı görevinde bulundu. Mersin Limanı’nda birçok işçi eylemini yöneten Hasan B., 1991’de Liman-İş Genel Başkanlığı görevine seçildi ve 1998’e kadar bu görevi sürdürdü.

Sendikacılık görevinden ayrıldıktan sonra DHKP-C içinde eylemlere katıldığı, özellikle Mersin’deki eylemlerde ön saflarda yer aldığı ileri sürülen Hasan B.’nin, son olarak Suriye’ye giderek eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye girdiği polis tarafından iddia edildi.

DHKP-C delili olarak TAYAD olayları gösterildi

Polisin, Hasan B.’nin "DHKP-C'nin düzenlediği eylemlerde aktif görev alması"na yönelik öne sürdüğü iki olay; Tutuklu Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) cezaevlerinde tecride karşı yaptığı iki ayrı eylem olarak gösterildi.

Genel-İş Sendikası: Sendikamızla alakaları yoktur

Genel-İş Sendikası'nın Örgütlenme Dairesi Başkanı Remzi Çalışkan, "Bizim kurumsal yapımızla, kurumsal işleyişimizle Genel-İş Sendikası'nın kurumsal varlığıyla, aranan şahısların herhangi bir ilişkisi, alakası yoktur" dedi.

Çalışkan, sendika genel merkezindeki arama devam ederken, sendikanın bulunduğu işhanın önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sendikalarının genel merkezine saat 06.00'da polis tarafından operasyon düzenlendiğini, genel merkez ve sosyal tesiste arama yapıldığı belirten Çalışkan, operasyonun hukuksuz olduğunu, polisin odaların kapılarını kırarak içeri girdiğini ileri sürdü.

Polisin kendilerine operasyonun gerekçesinin, AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığına yapılan saldırıların şüphelilerinin aranmasıyla ilgili olduğunu söylediğini kaydeden Çalışkan, "Bizim kurumsal yapımızla, kurumsal işleyişimizle Genel-İş Sendikasının kurumsal varlığıyla aranan şahısların herhangi bir ilişkisi, alakası yoktur. Sendika, emek mücadelesi veriyoruz. Ancak bizi bu tür olaylarla ilişkilendirmek doğru değildir. Bunu bir saldırı olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Sendika genel merkezinde aramanın devam ettiğin belirten Çalışkan, genel merkezden şu ana kadar herhangi gözaltı olmadığını söyledi.