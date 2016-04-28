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Ankara ve İstanbul valiliklerinden 1 Mayıs açıklaması

İstanbul Valisi, "Hangi yolların trafiğe açık olduğu yarın kamuoyuyla paylaşacağız" dedi

28 Nisan 2016 16:38

Ankara ve İstanbul valiliklerinden, 1 Mayıs kutlamalarına izin verilen yerlere dair açıklama yapıldı. Ankara Valiliği, 1 Mayıs Bayramı'nın Kolej Meydanı’nda kutlanacağı duyururken, İstanbul Valisi Vasip Şahin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da Bakırköy Pazar Yeri'nde kutlanacaktır" dedi.

 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Odası'nın merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin pazar günü yapılacak olan kutlamayalara ilişkin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da Bakırköy Pazar Yeri'nde işçi ve emekçilerimizin bir bayram tadında, bayram havasında kutlamaları için elimizden gelen hür türlü tedbir alınacaktır. Bu tedbirler en üst düzeyde uygulanacaktır. Burada hem katılımcıların hem de vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurlu bir şekilde etkinliklerini yapabilmesi öncelikli amacımızdır. Bu noktada hem miting alanında hem  miting alanına girişlerde ve güzergahlarda her türlü tedbir en üst seviyede alınacaktır. Ulaşım noktasında da toplu taşıma kurumlarımızla gerekli diyaloglar sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın miting alanına ulaşılabilmesi için her türlü erişim için gerekli kolaylık sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

 

 

Tedbirler yarın açıklanacak

 

Bir gazetecinin "Vapur seferleri çalışacak mı" şeklindeki sorusuna Vali Şahin, "Gerekli tedbirlerimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız. Hangi yolların trafiğe açık olduğu hangi güzergahların kullanılabileceği rahat ulaşım açısından sadece miting değil İstanbulluların ulaşımını da dikkate almak zorundayız. İstanbulluları rahatlatacak her türlü tedbir, elden geldiğince en üst seviyede alınacaktır" şeklinde yanıt verdi.

 

Ankara'da 1 Mayıs Kolej Meydanı'nda kutlanacak

 

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir heyetin Valiliğe başvurarak 1 Mayıs 2016 Pazar günü 11.00- 16.00 saatleri arasında Kolej Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak üzere toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak istedikleri bildiriminde bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, "Valiliğimizce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü vatandaşlarımızın huzur, barış ve güven ortamı içerisinde kutlamaları için gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır" dendi.

 

 

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