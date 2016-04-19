T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'nin ardından HDP de "1 Mayıs Taksim'de olmazsa başka meydanda kutlayalım" dedi

"Çalışanların hakkı, hiçbir dönemde 2016'daki kadar gasp edilmedi"

19 Nisan 2016 16:30

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Taksim'de 1 Mayıs tartışmalarıyla ilgili olarak, "Taksim yasaklı. Bilerek yasaklıyorlar, özellikle mevzuyu Taksim tartışmasına kilitlemek istiyor. Benim naçizane önerim, nerede bir alan varsa o alanı doldurup, emekçinin sesini duyurmamız lazım" dedi. Demirtaş, "Tabii ki, ne karar verirseniz arkanızda olacağız. Taksim tabii ki önemlidir, orada yaşanan katliam, siyasi olaylar, vazgeçmemizi gerektirmez ama böyle bir dönemde alanlara çıkmak da şarttır. Taksim’e çıkılamıyorsa, başka alanlara" diye konuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da "Taksim'i takıntı haline getirmeyelim, neresi gösterilirse orada 1 milyon kişi toplanalım" demişti.

"İşçilerin sorunlarının 1 Mayıs'ta ifade edilebilecek düzeyle sınırlı olmadığını" söyleyen Demirtaş, "Zaten uzun yıllardır, işçi, emekçinin, hakkı, hukuku gasp edilirken direniş gelişiyor fakat hiçbir dönemde 2016’da yaşandığı kadar çalışanların hak gaspı yaşanmadı" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"1 Mayıs yaklaşıyor, emekçinin sorunları 1 Mayısa’ta ifade edilecek düzeyle sınırlı değil. Çok değerli emek örgütlerinin, sendikaların genel başkanları burada. İşçinin emekçinin sorununu konuşacağız fakat şunu bilerek, işçi sorunu, emekçi sorunu derken bir azınlığın küçük bir grubun sorunundan söz etmiyoruz. Geçiştirebileceğimiz, görmezden gelebileceğimiz bir mevzudan söz etmiyoruz. Elbette ki işçi, emekçi, Türkiye’yi veya dünyayı omuzların sorunlarını taşıyanların sorunlarını bir grup toplantısında çözecek değiliz"

 

"Çalışanların hakları, hiçbir dönemde 2016'daki kadar gasp edilmedi"

 

"Zaten uzun yıllardır, işçi, emekçinin, hakkı, hukuku gasp edilirken direniş gelişiyor fakat hiçbir dönemde 2016’da yaşandığı kadar çalışanların hak gaspı yaşanmadı. Özellikle de sırada bekleyen yasalar, şu kiralık işçi dediğimiz yasa ve kıdem tazminatını hiçleştiren yasa tasarısıyla birlikte şu kızıl kıyamet içinde tarihimizin en ciddi emekçi alanına müdahale söz konusu"

 

ETİKETLER

hdp1 mayıshaberalanişçiemekçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24