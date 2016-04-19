CHP'nin ardından HDP de "1 Mayıs Taksim'de olmazsa başka meydanda kutlayalım" dedi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Taksim'de 1 Mayıs tartışmalarıyla ilgili olarak, "Taksim yasaklı. Bilerek yasaklıyorlar, özellikle mevzuyu Taksim tartışmasına kilitlemek istiyor. Benim naçizane önerim, nerede bir alan varsa o alanı doldurup, emekçinin sesini duyurmamız lazım" dedi. Demirtaş, "Tabii ki, ne karar verirseniz arkanızda olacağız. Taksim tabii ki önemlidir, orada yaşanan katliam, siyasi olaylar, vazgeçmemizi gerektirmez ama böyle bir dönemde alanlara çıkmak da şarttır. Taksim’e çıkılamıyorsa, başka alanlara" diye konuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da "Taksim'i takıntı haline getirmeyelim, neresi gösterilirse orada 1 milyon kişi toplanalım" demişti.

"İşçilerin sorunlarının 1 Mayıs'ta ifade edilebilecek düzeyle sınırlı olmadığını" söyleyen Demirtaş, "Zaten uzun yıllardır, işçi, emekçinin, hakkı, hukuku gasp edilirken direniş gelişiyor fakat hiçbir dönemde 2016’da yaşandığı kadar çalışanların hak gaspı yaşanmadı" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"1 Mayıs yaklaşıyor, emekçinin sorunları 1 Mayısa’ta ifade edilecek düzeyle sınırlı değil. Çok değerli emek örgütlerinin, sendikaların genel başkanları burada. İşçinin emekçinin sorununu konuşacağız fakat şunu bilerek, işçi sorunu, emekçi sorunu derken bir azınlığın küçük bir grubun sorunundan söz etmiyoruz. Geçiştirebileceğimiz, görmezden gelebileceğimiz bir mevzudan söz etmiyoruz. Elbette ki işçi, emekçi, Türkiye’yi veya dünyayı omuzların sorunlarını taşıyanların sorunlarını bir grup toplantısında çözecek değiliz"

"Çalışanların hakları, hiçbir dönemde 2016'daki kadar gasp edilmedi"

"Zaten uzun yıllardır, işçi, emekçinin, hakkı, hukuku gasp edilirken direniş gelişiyor fakat hiçbir dönemde 2016’da yaşandığı kadar çalışanların hak gaspı yaşanmadı. Özellikle de sırada bekleyen yasalar, şu kiralık işçi dediğimiz yasa ve kıdem tazminatını hiçleştiren yasa tasarısıyla birlikte şu kızıl kıyamet içinde tarihimizin en ciddi emekçi alanına müdahale söz konusu"