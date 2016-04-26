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Üniversitede 1 Mayıs bildirisi dağıtan öğrencilere saldırı; 13 kişi yaralandı

Yetkililer saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti

26 Nisan 2016 08:10

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ), 1 Mayıs bildirisi dağıtan öğrencilere ülkücü öğrenciler saldırdı. Bildiri dağıtan öğrencilerden 13’ü yaralandı.

Meşelik Kampüsü’ndeki Mühendislik Fakültesi yemekhanesinde gerçekleşen saldırı sonucu, biri astım hastası dört öğrenci ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Dokuz öğrenci de Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, sadece karşıt gruptaki öğrencilerin değil, üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin de saldırısına uğradıklarını söyledi.

Öğrenciler adına konuşan Ozan Yaşar, “Mühendislik Fakültesi yemekhanesine girdiğimizde kendilerine ülkücü diyen çeteler arkadaşlarımıza saldırdı. Daha sonra yine üniversite içerisinde arabalarla gelip sopalarla saldırmaya çalıştılar. Toplam 13 arkadaşımız yaralandı ve rapor aldı. Özel güvenlik görevlileri de bize saldırdı. Bir arkadaşımızın burnu kırıldı” dedi.

Yetkililer saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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