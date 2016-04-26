T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çalışma Bakanı: 1 Mayıs kutlamalarında uzlaşıldı, kutlamalar Bakırköy pazar yerinde yapılacak

Kutlamaların Cumartesi Pazarı'nda yapılması planlanıyor

26 Nisan 2016 15:01

Taksim Meydanı'nın yasaklanması sebebiyle bir süredir alan tartışmalarıyla gündeme gelen İstanbul 1 Mayıs'ı için son karar alındı. Çalışma Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamarına ilişkin "1 Mayıs kutlamalarında uzlaşıldı, kutlamalar Bakırköy pazar yerinde yapılacak" dedi. Disk Başkanı Kani Beko da 1 Mayıs kutlamalarının Bakırköy Meydanı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

DİSK Genel Merkezi'nde, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

DİSK'in genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul Valiliğince kutlamaların Taksim'de yapılması talebinin reddedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İşçilerin, emekçilerin, tüm ezilenlerin taleplerini güçlü bir biçimde haykırdığımız 1 Mayıs kutlamalarını güvenli bir biçimde yapmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen 4 emek ve meslek örgütü olarak, bu yıla mahsus olmak üzere kutlamaları İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirmeye karar verdik." denildi.

Dün akşam saat 17.00'de yapılan toplantı sonunda 1 Mayıs'ın artan saldırılara karşı kitlesel kutlanması gerektiği belirtilmiş ve yapılan tartışmalarda 1 Mayıs mitingi için Bakırköy Cumartesi Pazarı'na başvuru yapılması fikri öne çıkmıştı.

 

 

ETİKETLER

diskkani beko1 mayıssüleyman soylu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24