Çalışma Bakanı: 1 Mayıs kutlamalarında uzlaşıldı, kutlamalar Bakırköy pazar yerinde yapılacak

Taksim Meydanı'nın yasaklanması sebebiyle bir süredir alan tartışmalarıyla gündeme gelen İstanbul 1 Mayıs'ı için son karar alındı. Çalışma Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamarına ilişkin "1 Mayıs kutlamalarında uzlaşıldı, kutlamalar Bakırköy pazar yerinde yapılacak" dedi. Disk Başkanı Kani Beko da 1 Mayıs kutlamalarının Bakırköy Meydanı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

DİSK Genel Merkezi'nde, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

DİSK'in genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul Valiliğince kutlamaların Taksim'de yapılması talebinin reddedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İşçilerin, emekçilerin, tüm ezilenlerin taleplerini güçlü bir biçimde haykırdığımız 1 Mayıs kutlamalarını güvenli bir biçimde yapmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen 4 emek ve meslek örgütü olarak, bu yıla mahsus olmak üzere kutlamaları İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirmeye karar verdik." denildi.

Dün akşam saat 17.00'de yapılan toplantı sonunda 1 Mayıs'ın artan saldırılara karşı kitlesel kutlanması gerektiği belirtilmiş ve yapılan tartışmalarda 1 Mayıs mitingi için Bakırköy Cumartesi Pazarı'na başvuru yapılması fikri öne çıkmıştı.