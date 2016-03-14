Ankara saldırısında hayatını kaybedenlerden 4 kişi toprağa verildi

Ankara'da Kızılay'daki Güvenpark'ta dün akşam bombalı araçla meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 37'î kişiden 4'i Ankara'da toprağa verildi. Kızılay Atatürk Bulvarı üzerindeki otobüs durağı önünde düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Feyza Acısu, Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler personeli 55 yaşındaki Sibel Çetinkaya ve güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Murat Gül, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Üniversiteli Berkay Baş’ın cenazesi Polatlı Şentepe Mahallesi Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Polatlı şehir mezarlığında toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre, törene Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Komutanı Korgeneral Ömer Paç, rütbeli askerler, ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze törenine katılan bazı vatandaşlar Türk bayrakları açarak saldırıya tepki gösterdi.

Türk bayrağına sardılar

Kızılay saldırısının kurbanlarından 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Murat Gül’ün fazla mesaiye kaldıktan sonra Etlik’teki evine gitmek üzere durakta otobüs beklediği sırada saldırıya kurban gittiği ortaya çıktı.

"Akan yaşlar kanı temizlemeyecek"

Bekar olduğu öğrenilen Gül’ün cenazesi Türk bayrağına sarılarak Karşıyaka Camisi avlusuna getirildi. Gül’ün yakınları cami avlusunda saldırıya tepki göstererek, Türk bayrakları açtı. Murat Gül’ün yakınları, “Al bayrak uğruna hepimiz şehit olmaya hazırız. Bu bayraklar asla inmeyecek. Vatana feda olsun şehidimiz" diye ağıtlar yaktı.

Milli Eğitim Bakanı da katıldı

Patlamada hayatını kaybedenlerden Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan 55 yaşındaki Hamide Sibel Çetinkaya’nın cenaze namazına Bakan Avcı’da katıldı. Eşini 3 yıl önce kanserden kaybeden Çetinkaya, iki kız çocuk annesiydi. Dikimevi’nde bir ziyaretten dönen Çetinkaya, Kızılay’da metrodan indikten sonra evine gitmek üzere minibüse bineceği sırada hain patlamanın kurbanlarından oldu. Çetinkaya’nın kızının tabutuna kapanarak “Babam seni bana emanet etmişti, ben yandım onlar da yansın diye ağıt yakması törene katılanların gözyaşı dökmesine neden oldu.

Üniversite öğrencisiydi

Patlamada ölenlerden 20 yaşındaki Feyza Acısu ise Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıf öğrencisiydi. Yakınları Feyza’nın Kızılay’da kurstan çıkmış ve evine dönmek için durakta beklediğini söyledi.

Kılınan cenaze namazlarının ardandan saldırı kurbanları Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

Berkay Baş, Polatlı'da toprağa verildi

Üniversiteli Berkay Baş’ın cenazesi Polatlı Şentepe Mahallesi Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Polatlı şehir mezarlığında toprağa verildi. Berkay’ın babası Rasim Baş, Kastamonu Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde Kısım Amiri olarak çalışıyordu. Rasim-Funda Baş çiftinin en büyük oğlu Berkay’ın dışında Balıkesir Üniversitesi’nde okuyan Volga ile lise üçüncü sınıf öğrencisi Pelin olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor. Acı haberi alan baba Rasim Baş, yakınlarıyla birlikte patlamanın olduğu Ankara’ya gitti ve hastanelerde oğlunu aradı. Yakınları, "Gezmediğimiz hastane kalmadı, en son Berkay’ın cenazesini Keçiören Adli Tıp Merkezi’nde bulduk" dediler.

Baba: Terörü bitirin artık

Berkay Baş’ın cenaze törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Polatlı’daki ilçe protokolü katıldı. Baba Rasim, Bakan Yıldırım’a sarılarak ağladı ve "Terörü bitirin artık’ dedi. Rasim Baş’ın iş arkadaşları da cenazaye katıldılar. Berkay Baş’ın cenazesine ayrıca ODTÜ’den sınıf arkadaşları katıldı.

Baba Rasim’e sarılan Berkay’ın sınıf arkadaşları, "Biz senin evlatlarınız’ dediler. Acılı baba, her öğrenciye teker teker sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Baş ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan Berkay’ın cenaze namazını ilçe müftüsü Mehmet Muslu kıldırdı. Berkay gözyaşları arasında toprağa verildi.