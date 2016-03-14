Reuters: Ankara saldırganlarından biri erkek, biri kadın; ikisi de PKK bağlantılı

Reuters haber ajansı, Ankara'nın Kızılay semtinde meydana gelen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin de PKK bağlantılı olduğunu yazdı. İsmini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisine dayandırılan haberde, saldırganlardan birinin erkek, diğerinin kadın olduğu ifade edildi.

Hastane ziyareti sonrasında açıklama yapan Başbakan Davutoğlu, "35 cenazemizin kimliği tespit edildi" dedi. Davutoğlu, "İki kişiden birinin canlı bomba diğeri de yardım eden olabilir" dedi.

Haberde, "Saldırganlardan birinin, 1992 Kars doğumlu bir kadın olduğu ve PKK'ya 2013 yılında katıldığına dair kanıtlar elde edildi. İkinci saldırgan ise, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, PKK bağlantılı bir erkek" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaşamını yitirenlerden birinin saldırganlardan biri olduğunu, bir kişinin daha saldırgan olabileceğini kaydetmişti.

Ankara'nın Kızılay semtinde 18:45 sıralarında seyir halindeki bombalı bir araç, iki kişi olduğu tahmin edilen saldırganlar tarafından patlatıldı. Güvenpark’ta otobüs duraklarının olduğu bölgede gerçekleşen patlamada en az 37 kişi öldü, 125 kişi yaralandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından düzenlenen güvenlik zirvesinin ardından konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 19 yaralının durumunun ağır olduğunu, 7 kişinin ameliyatta olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, saldırıyla ilgili olarak, "Bu saldırı sonucunda yapılan tahkikatlarda ciddi emarelere ulaşılmış, ciddi bulgular elde edilmiştir. Ama kesin olarak yapan örgüt, sonuçlar tamamen bitirilip tamamlanınca açıklanacaktır. Sanıyorum bugün bu araştırmalar neticelendirilir" diye konuştu.