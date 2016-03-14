Ankara’daki patlamanın faili olduğu öne sürülen kadının ailesi ‘kayıp başvurusu’ yapmış

Ankara’da 37 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan patlamanın faili olduğu iddia edilen S.Ç.D. hakkında ailesinin 2013 yılında kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberi şöyle:

Ankara'daki bombalı saldırının faili olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi S.Ç.D.'nin 2013'ten beri "kayıp" olduğu ortaya çıktı. S.Ç.D.'nin, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın iddianamesinde D. hakkında "kırsala gitti ve PKK'ya katıldığı" şeklinde not düşüldüğü anlaşıldı. Ayrıca ailesinin de S.Ç.D. hakkında kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Balıkesir Üniversitesi'nde okuyan S.Ç.D.'nin 1992 doğumlu ve Kars Kağızmanlı olduğu öğrenildi. Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası" suçundan yargılanan S.Ç.D. hakkındaki iddianamede, 6 Aralık 2013'te babası C.D.'yi arayarak, "Ben Suriye'deyim" dediği ifade edildi.

Ayrıca S.Ç.D.'nin özel eşyalarının Bursa'daki bir PTT şubesinden ailesine gönderildiği, eşyalar arasında bir de S.Ç.D. tarafından yazılmış mektup olduğu kaydediliyor. Ancak baba C.D.'nin "Bu yazı kızıma ait değil" dediği kaydediliyor. Ayrıca ailesinin de S.Ç.D. hakkında kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Bu davada diğer sanıkların avukatlığını yapan bir avukat, "S.Ç.D. bugüne kadar hiç tutuklanmadı ve ifade vermedi. Kendisi firari sanık. Diğer sanıklarla da bir ilgisi yok" dedi.