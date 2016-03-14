Ankara saldırısı faili olduğu öne sürülen kadının ailesi dahil 11 kişi gözaltında

Ankara'da en az 37 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kadının ailesi de bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Gündüz saatlerinde güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre gözaltı sayısı 10 olarak belirtilmişti. Hastane ziyareti sonrası açıklama yapan Başbakan Davutoğlu, "Saldırıya ilişkin 11 kişi gözaltına alındı, ilginç bağlantılar var" dedi.

Hürriyet’in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'daki patlamada kullanılan aracın, Şanlıurfa'da galeriden satın alındığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda M.A.D, N.B, İ.D. ve A.D. dahil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülecek.

Öte yandan Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen kadının ailesi de Tekirdağ'da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.