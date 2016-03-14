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Ankara saldırısında yakınını kaybeden kişiyi "Kim bu adam?" haberiyle hedef gösteren Akit'e tepki: O adam benim!

Yakınını kaybeden vatandaş "İktidarınız, paranız yerin dibine batsın" demişti

14 Mart 2016 17:24

Ankara'da 37 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında yakını Destina Kaynak'ı kaybeden, bir kişi “Yerin dibine batsın iktidarınız, yerin dibine batsın paralarınız, hiçbiri o genç kızın hayatı etmez” sözleri nedeniyle Yeni Akit gazetesince hedef gösterildi. Yeni Akit'in  "Bu adam kim?" başlıklı haberinde kullanılan dile sosyal medyadan tepkiler geldi. Yüzlerce kullanıcı #oadambenim hashtaginde Destina Parlak'ın yakınına destek veren mesajlar paylaştı. Ödüllü oyuncu Şevket Çoruh da Akit gazetesine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Çoruh, "Bu adam kim?" başlıklı haberi paylaşıp "Benim o, ben" diye yazdı.

Destina Parlak'ın yakını Hayat Tv'ye verdiği röportajda "“Yerin dibine batsın iktidarınız, yerin dibine batsın paralarınız, hiçbiri o genç kızın hayatı etmez” sözleriyle öfkesini dile getirmişti.

 

Görüntülere internet sitesinde yer veren Yeni Akit'in haberinde, "Ankara'da meydana gelen hain saldırının ardından, olay yerindeki bir şahsın 'Dininiz de yerin dibine batsın' ifadeleri duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada devlet yetkililerine, 'bu kişinin gerçekten bir yaralı yakını mı yoksa yönlendirilmiş biri mi olduğunun tespit edilmesi' çağrısı yapıldı" dendi.

Patlamada hayatını kaybeden Destina Parlak 16 yaşındaydı

 

Sosyal medyada tepki: O adam benim

 

Sosyal medyada, Yeni Akit'in söz konusu haberine tepki gösterildi:

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