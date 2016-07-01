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Ankara katliamı iddianamesinden: IŞİD, Alevi köyleri ve dernekleri fişlemiş!

Ankara Garı'nda 10 Ekim'de gerçekleşen canlı bombalı saldırıda 100 kişi hayatını kaybetmişti

01 Temmuz 2016 11:57

10 Ekim 2015'de Ankara Garı'nda gerçekleşen ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamına ilişkin hazırlanan iddianamede, IŞİD üyesi olduğu belirtilen Yunus Durmaz’ın onlarca Alevi köyü, cemevi ile dernekleri tek tek fişlediği, ÇYDD ve ADD gibi kurumların adreslerini çıkardığı belirtildi.

100 kişinin öldüğü Ankara katliamına ilişkin hazırlanan iddianamede, Yunus Durmaz’dan elde edilen dijital veriler yer aldı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, IŞİD özellikle Alevileri yakından takip etmiş.

Bir belgede, Adana’da Alevi vatandaşların yaşadığı köylerin isimleri, Adıyaman Alevilerinin coğrafi dağılımları ve demografik yapısının anlatıldığı ve nüfus dağılımının yapıldığı makale, Alevi Bektaşi dernek ve vakıflarının başkanlarının isimleri, adresleri ve telefon numaraları, Adıyaman Alevi Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği’nin adres ve telefon bilgileri ile yöneticilerinin isimlerinin de çıktığı aktarıldı.

Aleviler [2371].docx isimli belgede; Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Sivas, Bingöl, Tunceli, Mersin ve Hatay illerinde bulunan Alevi vatandaşlarının yaşadığı köylerin, yerleşim yerlerinin, derneklerin, cemevlerinin adres ve telefon bilgileri ile yöneticilerinin isimleri bulundu.

 

ÇYDD ve ADD listesi

 

IŞİD'in Antep yapılanması yine ÇYDD ve ADD'nin birçok ildeki şubelerinin adreslerini çıkarmış. Buna göre, belgelerde Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri, Bünyan, Develi, Elazığ, Mersin, Anamur, Mut, Silifke, Tarsus, Yenice, Taşucu, Diyarbakır, Niğde, Bor, Ulukışla, Elazığ, Kayseri, Bünyan, Develi, Elazığ, Mersin, Anamur, Mut, Silifke, Tarsus, Yenice, Taşucu Şubeleri’nin adres ve telefon bilgileri ile yöneticilerinin isimleri yer aldı.

 

Tüm kiliseler takipte

 

Türkiye genelinde bulunan kiliselerin hangi ilde bulunduğu; adresi, telefon numarası ile kilisenin yöneticisinin ismi ve haftanın hangi günleri açık olduğu liste de Yunus Durmaz’ın bilgisayarından çıktı. IŞİD, bununla da yetinmemiş ve KKTC, Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere’de bulunan genelde Türk ve Müslümanların gittiği kiliselerin isim, adres, telefon ve yöneticilerinin isimlerini de tek tek tespit etmiş. Adana, Gaziantep, İskenderun, Malatya, Kayseri, Hatay, illerinde bulunan yabancı ülke temsilciliği ve fahri konsoloslukların isim ve adresleri de belgelerde yer aldı.

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