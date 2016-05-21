Kendini patlatarak ölen IŞİD'li Yunus Durmaz yakalanma korkusuyla uyurken bile intihar yeleği giyiyormuş!

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in sözde Türkiye emiri olan ve üzerindeki bombayı patlatarak ölen Yunus Durmaz’ın, yakalanma korkusu nedeniyle geceleri intihar yeleğiyle uyuduğu anlaşıldı. Ankara ve Suruç katliamlarının da talimatını veren Durmaz’ın evinde bir çanta para ile çok miktarda patlayıcı ele geçirildi. Kardeş Hacı Ali Durmaz da gözaltına alındı.

Gaziantep’te terör ve istihbarat polisleri, 10 Ekim 2015’te Ankara Gar Meydanı’nda terör örgütü IŞİD’in düzenlediği canlı bombalı saldırının ardından örgütün sözde Türkiye emiri Yunus Durmaz ve kardeşi Hacı Ali Durmaz’ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, ‘canlı bomba’ iki teröristi başkente götüren ve örgütün Gaziantep’teki kilit ismi olan Halil İbrahim Durgun’un izine geçen yıl kasım ayında ulaştı. 14 Kasım gecesi Beylerbeyi Mahallesi’nde Durgun’un kaldığı eve baskın yapıldı. Polisle çatışan Durgun, üzerindeki bombayı patlatarak ölünce Durmaz kardeşlere yine ulaşılamadı.

1 Mayıs saldırısı

Çalışmalar sürerken 1 Mayıs’ta Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne IŞİD’li terörist İsmail Güneş tarafından bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. 3 polisin şehit olduğu saldırı sonrası gözaltına alınan 52 şüpheliden 32’si tutuklandı. DHA'nın haberine göre, Yunus ve Hacı Ali Durmaz kardeşlerle irtibatlı olduğu saptanan şüphelilerin ifadeleri sonucu Durmaz kardeşlerin Gaziantep’te olduğu belirlendi. Kentte sıkışan Durmaz kardeşlerin 19 Mayıs törenlerine bombalı saldırı hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı. 81 ilin güvenlik birimleri uyarıldı.

Polis, Durmaz kardeşlerle irtibatlı olduğunu belirlediği kişilerin adresine salı gününden itibaren peş peşe operasyon düzenledi. Son 3 günde gözaltına alınan 60 kişinin ifadesinden Durmaz kardeşlerin adresine ulaşıldı.

Parçalanarak öldü

Durmaz kardeşlerin Çağlayan Mahallesi Berber Mustafa Sokak’taki 3 katlı evin ikinci katında oturduğunu belirleyen polis önceki gün operasyon kararı verdi ve çevredeki evlerin çatılarına özel harekâtçılar yerleştirildi. Saat 19.55’te evin çatısına çıkan Yunus Durmaz polisleri fark etti. Polislerin ‘Yere yat, teslim ol’ uyarısında bulunduğu Durmaz, üzerindeki intihar yeleğinin fünyesini çekerek patlayıcıyı infilak ettirdi. IŞİD’in sözde Türkiye emiri olan ‘Muhammed Ali’ ve ‘Sarı Yunus’ kod adlarını kullanan Yunus Durmaz parçalanarak öldü.

Polisler, bomba ihtimali üzerine evin kapısını patlayıcıyla patlattı ve en alt katta gizlenen Hacı Ali Durmaz’ı yakaladı. İkinci kata çıkan polis, Yunus Durmaz’ın eşi Nesibe Durmaz ile 3 ile 5 yaşındaki 2 çocuğunu bularak Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Evdeki tuzaklanmış bombalar da imha edildi.

Evde hazırlanmış intihar yelekleri, 30-40 kilo civarında patlayıcı, kilolarca demir bilye ile metrelerce kablo, para dolu çanta bulundu. Operasyonlar sonucu sıkışan Yunus Durmaz’ın intihar yeleğiyle dolaştığı hatta geceleri bile intihar yeleğiyle uyuduğu belirlendi.

Ağabey kırmızıda kardeş mavideydi

Terörist Yunus Durmaz ve kardeşi Hacı Ali Durmaz, İçişleri Bakanlığı’nın ‘aranan teröristler’ listesinde yer alıyordu. Kırmızı listede yer alan Yunus Durmaz’ın başına 4 milyon lira, mavi listedeki Hacı Ali Durmaz’ın başına ise 1.5 milyon lira para ödülü konulmuştu. Kamuoyu, Durmaz kardeşlerin adını Diyarbakır HDP’nin mitingi, Suruç ve Ankara Gar Meydanı’ndaki bombalı saldırıların planlayıcısı olarak duydu. Birçok IŞİD eyleminin yanı sıra Taksim’deki intihar saldırısında da isimleri geçti. Durmaz kardeşlerin Fenerbahçe-Galatasaray maçında da eylem yapacakları öne sürülmüştü.

Üzerindeki bombayı çatıda patlattı

Durmaz’ın üzerindeki bombayı patlattığı 3 katlı evin çatısında oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamayla birlikte çatıdaki briket duvarın yıkılarak evin avlusuna düştüğü, polislerin açtığı ateşle duvarlarda da mermi izlerinin bulunduğu görüldü.