İçişleri Bakanlığı'na göre 102 kişinin öldüğü 10 Ekim Ankara katliamında ihmal yok!

İçişleri Bakanlığı, Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015 günü meydana gelen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği katliam için sorumluluk kabul etmedi ve ''İhmal yoktur'' dedi.

Katliamda yaşamını yitiren Gökmen Dalmaç'ın kardeşi Gökçen Kara'nın İçişleri Bakanlığı'na açtığı 300 bin liralık tazminat davasına savunma gönderen İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, saldırıyı da ”Katliam' olarak kabul etmedi. Haksız zenginleşmeye neden olacak biçimde tazminat kararı verilmemesini de istedi.

"Patlama miting alanı dışında olmuştur"

sözcü'nün haberine göre; İçişleri Bakanlığı davanın reddini talep etti ve "Miting için tüm güvenlik önlemleri alınmıştır ve idarenin kusurundan kaynaklanan herhangi bir güvenlik açığı mevcut değildir. Olay terör saldırısıdır. Patlama miting alanı dışında ve miting saatinden önce gerçekleşmiştir. Bakanlığın sosyal risk ilkesi gereğince sorumluluğu yoktur" denildi.

