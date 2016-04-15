10 Ekim katliamındaki ihmale değil, haberini yapan Cumhuriyet ve Evrensel'e soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “müfettişlerin Ankara Garı’ndaki katliamdaki ihmalleri belirten raporuna” dair haberlerle ilgili Cumhuriyet gazetesi muhabiri Kemal Göktaş ile Evrensel gazetesi muhabirleri Cem Gurbetoğlu ve Tamer Arda Erşin hakkında soruşturma başlattı. Açılan soruşturmaya göre gazetecilerin müfettişlerce ihmali olduğu belirtilen valinin, müfettişin, savcının, polis müdürlerinin adını yazmak “hedef göstermek” kapsamında suç olduğu iddia edildi.

Emniyet, 10 Ekim katliamı öncesi vatandaşı değil, kendi personelini uyarmış!

Ankara Garı'ndaki 10 Ekim barış mitingi öncesi yaşanan canlı bomba katliamı ile ilgili müfettiş raporunda Emniyet'in mitingte yaşanacak olası bir canlı bomba saldırısı için öncelikle kendi personelini uyardığı, ancak mitinge katılanlara karşı dışardan yapılabilecek saldırı risklerinin değerlendirilmediği ortaya çıktı.

Müfettiş raporunda o tarihteki Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal’ın gelen istihbarat bilgilerine ve Diyarbakır-Suruç patlamalarına rağmen gereken önlemleri almamakla suçlandığı bildirilmişti.

Cumhuriyet’in haberine göre, soruşturmada gazetecilerin haberlerinde, “terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterdikleri” ve birtakım gizli belgeleri yayınladıkları iddia edildi. Savcılığın Ankara Terörle Mücadele Şubesi’ne gönderdiği talimatta “Vali, Cumhuriyet Savcısı, Mülkiye ve Polis Başmüfettişleri ile emniyet personelinin” isimlerinin yazılması “hedef gösterme” olarak gösterildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı’nın Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderdiği yazıda Terörle Mücadele Kanunu'nun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen 6. maddesinde, “İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgu

“Buna rağmen, terörle mücadelede görev alan personelin hüviyetlerinin açıklanarak yayınlandığı, aralarında Vali, Cumhuriyet Savcısı, Mülkiye ve Polis Başmüfettişleri ile emniyet personelinin de olduğu kamu görevlilerinin hedef gösterildiği ve gizlilik dereceli birtakım resmi evrakın alenen yayınlandığı iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı' belirtilen yazıda, bahse konu olaya ilişkin 13-14 Nisan 2016'da Evrensel ve Cumhuriyet gazeteleri ile gazetelerin internet sitelerinde Gurbetoğlu, Göktaş ve Erşin'in yazı yazdıkları kaydedildi.Savcının, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, hakkında soruşturma açılan gazetecilerin ve yayına girmesini sağlayan görevlilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespitinin ardından müdürlüğe davet edilerek, 'şüpheli' olarak detaylı ifadelerinin alınması istendi. Yazıda, 'şüphelilerin serbest bırakılmadan önce Cumhuriyet Başsavcılığından talimat alınması ve hazırlanacak evrakın başsavcılığa gönderilmesi” de talep edildi.