"IŞİD'in 'uzman bombacısı', 10 Ekim katliamından 11 gün önce serbest bırakılmış!"

IŞİD’in 'uzman bombacısı' olduğu öne sürülen Tuncay Kaya’nın 10 Ekim’de Ankara Garı'nda yaşanan katliamdan 11 gün önce serbest bırakıldığı, patlamadan saatler sonra ise 'muhtemel eylem' şüphelisi olarak aranmaya başladığı iddia edildi. Bomba eğitimleri de verdiği öne sürülen Kaya’nın IŞİD’in Türkiye yapılanmasında kilit rol oynayan İlhami Balı ile ilişkide olduğu ileri sürülüyor.

Evrensel gazetesinde, "IŞİD'li uzman bombacıyı 10 Ekim öncesi salmışlar" başlığıyla yayımlanan haberde, "Ankara Valiliğinin Kaya ile ilgili yazısında ise 'Tren Garı önünde meydana gelen bombalı saldırı olayı' ve 'muhtemel eylemler ile ilgili bilgilerin sıklaşması' sebepleri ile tedbirlerin arttırılması talimatı verildi" ifadeleri kullanıldı.

Cem Gurbetoğlu'nun imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

"10 Ekim bombacısının Türkiye’ye girdiği, muhtemel hedefinin mitingler olduğu bilinmesine rağmen önlem almayan emniyeti, “uzman bombacı” olarak bilinen ve mahkemece patlamadan 11 gün önce serbest bırakılan Tuncay Kaya’yı 10 Ekim sonrası “muhtemel eylem” uyarısıyla aramaya başladı. 10 Ekim öncesi istihbarat yağmasına rağmen rahat davranan Emniyetin patlama sonrası, emniyetin tüm birimlerine gönderdiği yazısında “muhtemel eylem istihbaratının sıklaştığı”ndan söz etmesi dikkat çekti.

Türkiye ya da Avrupa'da saldırı planı

Antep’te 19 Eylül ve 13 Ekim 2014 tarihinde ele geçirilen ve IŞİD ile irtibatlı silah ve mühimmatlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya konu mühimmatın, Ebu Faruk-Ebu Ali kod adlı Mustafa Demir ve Ebubekir kod adlı İlhami Balı’nın organizasyonu ile Türkiye’de ve yurtdışında eylemler için temin edildiği belirtilirken, Murat Gezenler adlı kişinin de mühimmatın Avrupa’ya götürüleceği konusunda tespitler yapıldı. Soruşturmada, Tuncay Kaya’nın da bomba imalatıyla ilgili görevleri olduğu tespit edildi. 14 Şubat 2015 tarihinde tutuklanan Kaya, 29 Eylül 2015 tarihinde Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “adli kontrol şartı” ile serbest bırakıldı.

10 Ekim sonrası alarma geçtiler

Kaya’nın tahliyesinden 11 gün sonra 10 Ekim Ankara Garı patlaması yaşandı. Patlamanın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü 41 il emniyet müdürlüğüne yolladığı “muhtemel eylem” konulu yazıyla “uzman bombacı” diye bilinen Tuncay Kaya’yı aramaya başladı. Ankara Valiliğinin Kaya ile ilgili yazısında ise “Tren Garı önünde meydana gelen bombalı saldırı olayı” ve “muhtemel eylemler ile ilgili bilgilerin sıklaşması” sebepleri ile tedbirlerin arttırılması talimatı verildi.

Ancak Kaya bugüne kadar bulunamadı. Kaya’nın aynı zamanda bomba konusunda eğitimler verdiği iddia ediliyor.

Yeniden keşfettiler

Emniyetin “uzman bombacı” olarak takibinde olan Tuncay Kaya 10 Ekim’den sonra aranmaya devam etmesine rağmen, Kaya hakkında Ocak ayında “bir bombacı daha deşifre edildi” şeklinde emniyet kaynaklı haberler yapıldı.

İstihbaratın Kaya için “basit malzemelerle etkili bomba yapabilecek bilgiye sahip uzman bombacı” tanımı yaptığı belirtilirken, aynı zamanda IŞİD’e Türkiye’den katılan İ.K. ve M.K. isimli kişileri de kendisi gibi uzman olarak yetiştirdiği iddia edilmişti"