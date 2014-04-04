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Ankara ve Antalya İl Seçim Kurulları'ndan CHP'ye ret

Ankara İl Seçim Kurulu CHP’nin yeniden sayım talebini reddetti, CHP Ankara'da seçimin iptali için YSK'ya başvuracak

04 Nisan 2014 19:41

Ankara ve Antalya İl Seçim Kurulları CHP’nin yeniden sayım talebini reddetti. Bu gelişmenin ardından CHP'nin Ankara'da seçimin iptali istemi ile Yüksek Seçim Kurulu'na başvurması bekleniyor.

CHP Ankara İl Başkanlığı, dün İl Seçim Kuruluna yeniden sayım yapılması, iptal edilen oyların yeniden değerlendirilmesi ve birleştirme tutanaklarına ilişkin itirazda bulunmuştu. CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın, itirazlarının Ankara İl Seçim Kurulunca reddedildiğini bildirdi.

İl Başkanlığından itirazın reddine ilişkin CHP'ye henüz bir gerekçe bildirilmediği ifade edilirken CHP'nin yarın YSK'ya başvurması bekleniyor. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da, daha önce yaptığı açıklamada ret kararı çıkarsa Yüksek Seçim Kurulu'na gideceklerini açıklamıştı.

 

Antalya'da da ret

 

Ankara’dan sonra Antalya’da da İl Seçim Kurulu CHP’nin tüm itirazlarını reddetti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Akaydın ve CHP İl Başkanı Devrim Kök'ün yaptığı 29 itirazın, İl Seçim Kurulu Başkanlığının yaptığı değerlendirme sonucunda reddedildiği bildirildi.

İl Seçim Kurulu kararında şu görüşlere yer verildi: 

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Akaydın, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Devrim Kök ve diğer arkadaşları tarafından yapılan yaklaşık 29 itirazın incelenmesi, değerlendirilmesi sona erdi. İl Seçim Kurulumuz çalışmaları tamamladı. Sonuç olarak yapılan tüm itirazların reddine karar verilmiştir." 

 

 

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