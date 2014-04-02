CHP, Ankara'da 246 sandık için itirazda bulundu

CHP, Ankara'da 12 ilçede 246 sandıkta seçim kurullarına itirazda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, ilçe seçim kurullarına yapılan bu başvurunun 246 sandıkta 75 bin oya tekabül ettiğini açıkladı.
Günaydın, ''Bu oylar CHP'ye çıkacak demiyoruz, ancak hata olduğunu tespit ettik.Neyse hata, kimin hakkıysa ortaya çıksın istiyoruz '' dedi.
Günaydın, hangi ilçelerde kaç sandığa itiraz ettiklerini ise şöyle sıraladı:
Beypazarı 78 sandık
Yenimahalle 44 sandık
Mamak 28 sandık
Çankaya 27 sandık
Keçiören 28 sandık
Altındağ 18 sandık
Sincan 12 sandık
Polatlı 3 sandık
Etimesgut 3 sandık
Şereflikoçhisar 2 sandık
Ayaş 2 sandık
Pursaklar 1 sandık