CHP, Ankara'da 246 sandık için itirazda bulundu

CHP, Ankara'da 12 ilçede 246 sandıkta seçim kurullarına itirazda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, ilçe seçim kurullarına yapılan bu başvurunun 246 sandıkta 75 bin oya tekabül ettiğini açıkladı.

Günaydın, ''Bu oylar CHP'ye çıkacak demiyoruz, ancak hata olduğunu tespit ettik.Neyse hata, kimin hakkıysa ortaya çıksın istiyoruz '' dedi.

Günaydın, hangi ilçelerde kaç sandığa itiraz ettiklerini ise şöyle sıraladı:

Beypazarı 78 sandık

Yenimahalle 44 sandık

Mamak 28 sandık

Çankaya 27 sandık

Keçiören 28 sandık

Altındağ 18 sandık

Sincan 12 sandık

Polatlı 3 sandık

Etimesgut 3 sandık

Şereflikoçhisar 2 sandık

Ayaş 2 sandık

Pursaklar 1 sandık