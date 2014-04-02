CHP'nin Ankara'da 'birleştirilmiş tutanaklar asılmasın' talebine YSK'dan ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin, ilçe seçim kurullarındaki tutanakların, birleştirilmiş tutanak olarak il seçim kuruluna asılmasına yönelik itirazını reddetti.

CHP Milletvekilleri Aylin Nazlıaka, Hüseyin Aygün ve İlhan Cihaner, dün YSK'ya giderek, ilçe seçim kurullarındaki tutanakların birleştirilmiş tutanak olarak il seçim kuruluna asılmaması, önce itirazların değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunların kaldırılmasına yönelik dilekçe vermişti.

İtirazı görüşen YSK, birleştirme tutanaklarının kaldırılması istemini reddetti.

İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlar

CHP'nin, AKP'li Melih Gökçek ile Mansur Yavaş arasında büyük çekişmeye sahne olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçları için ilçe seçim kurullarına sandıklar bazında yaptığı itirazların incelemesi ise sürüyor.