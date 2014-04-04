CHP Ankara'da olağanüstü itiraz hakkını kullanacak

Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığını “seçim hileleri ve sonuçların hatalı girilmesi” nedeniyle kaybettiğine inanan CHP, seçim kurulları ve YSK’ye itirazdan sonuç alamaması durumunda, 2002 seçimlerinde Siirt’te seçimin iptaline yol açan “olağanüstü itiraz” yöntemini, “son seçenek” olarak gündemine aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Ayşe Sayın’ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasa’nın “seçim sonucuna etki edecek olaylar ortaya çıktığında” olağanüstü itiraz başvurusuna olanak tanıdığını belirterek, “Elimizde bu yönde gerek verilerin aktarımında, gerekse İçişleri Bakanı başta olmak üzere bazı kadroların görevlilere müdahale ve baskısı olduğu yönünde önemli bilgiler var” dedi.

Ankara’da bazı sandıklara müdahale edildiği, birçok yerde veri oy tutanaklarının YSK’ye değiştirilerek girildiği gerekçesiyle CHP’nin Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarına itiraz ederken, CHP’de de “sandık sandık” inceleme yapılarak, oy tutanakları karşılaştırılıyor. Ankara’da tüm ilçelerde birleştirilmiş oy tutanaklarına itiraz eden CHP, oy sayımının yeniden yapılmasını istiyor. Bu kapsamda önce ilçe seçim kurullarına başvuran CHP yönetimi buradan sonuç alınamaması halinde il seçim kuruluna, oradan da sonuç çıkmaması durumunda YSK’ye başvuracak. CHP Adayı Mansur Yavaş, YSK’den de sonuç alınamaması durmunda Anayasa Mahkemesi’ne “bireysel başvuru” dahil, her platformda mücadelesini sürdüreceğini açıkladı. CHP yönetimi ise AYM ve daha sonra AİHM gibi seçeneklerin uzun soluklu bir süreç olduğunu dikkate alarak, yasanın olanak verdiği “olağanüstü itiraz” yöntemine başvurulmasını kararlaştırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, seçim sonuçlarını etkileyecek çok önemli verilerin ortaya çıktığının belgelenmesi halinde bu yöntemin kullanılabildiğini belirterek, kendilerinin elinde bu konuda önemli veri ve doneler olduğunu söyledi. YSK’nin, “veri aktarım” işini Havelsan’a verdiğini belirten Günaydın, seçim gecesinde CHP’ye veri aktarımının yaklaşık 2-2.5 saat kesildiğini ve bunu kuşkulu bulduklarını söyledi. Olağanüstü itiraz için ise ikinci gerekçelerinin başta İçişleri Bakanı Efkan Ala olmak üzere AKP’li bakanların seçim kurullarındaki görevlilere dönük baskısı olduğunu belirten Günaydın, “Biz elbette itirazlarımızın bu aşamaya gelmeden kabul görmesini bekliyoruz. Ancak itirazlarımız YSK’de kabul görmezse, olağanüstü itirazı da gündemimize bir seçenek olarak aldık” diye konuştu.

‘Sayılırsa kesin alırız’

Gökhan Günaydın, CHP’nin şu anda yaklaşık 30 bin oyla seçimi kaybettiğinin söylendiğine dikkat çekerek, seçimin yenilenmesi ya da oyların yeniden sayılması halinde, Mansur Yavaş’ın seçimi “yüzde yüz alacağına emin” olduğunu söyledi.

Mansur Yavaş da 'olağanüstü itiraz' dedi

Öte yandan, CNN Türk’te Şirin Payzın’ın konuğu alan Mansur Yavaş da olağanüstü şikayet seçeneğini gündeme getirdi. Olağanüstü şikayet haklarını da kullanabileceklerini açıklayan Yavaş, "Sonuna kadar da gideceğim. Daha çok aşaması var. İlçe Seçim Kurulu oyları saymazsa, biz Yüksek Seçim Kurulu'na bu konuda şikayet edeceğiz. Olağanüstü şikayet hakkımızı da kullanacağız. Yani seçime şaibe karışmışsa, bu seçimi yenileyin diyeceğiz. Biz demokrasinin namusunun peşindeyiz. Oy insanların namusudur. Bunu 5 yılda bir kullanıyor. Madem kendinize o kadar güveniyorsunuz. Verin bir dilekçe oylar yeniden sayılsın. Korkmuyorsanız. Sonucuna ben de dahil herkes katlanacak. Sağ sol diye bir şey kalmadı Ankara'da" diye konuştu.