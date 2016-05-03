Ankara Garı saldırısında yaralanan vatandaşı taşıyanlara 'gasp davası' açıldı

10 Ekim'de yapılan Barış ve Emek Mitinginde meydana gelen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısında, olay yerinde bulunan bir polis aracıyla yaşlı bir vatandaşı hastaneye götürmek isteyen iki arkadaş hakkında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya hakkında hırsızlık, Kamu Malına Zarar verme” suçlarından dava açıldı.

Haklarında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklardan Mert Kaya ifadesinde “Yaralılara yardım etmek için oraya gittim. Polisler araçlarını bırakıp alanı terk etmişlerdi" derken, yaralı kişiyi hastaneye götürürken, yolda bir polis ekibinin yanında durduklarını, ambulans çağırılmasını istediklerini, polis ekibinin de ambulans çağırdığını anlattı.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Celal Orak, yaralı bir vatandaşı hastaneye polis aracıyla götürmek isteyen Mert Kaya ve Devran Saçıntı hakkında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya hakkında hırsızlık, Kamu Malına Zarar verme” suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesine dava açtı.

İddianame, Tren Garı kavşağında meydana gelen patlamada çok sayıda insanın öldüğü ve yaralandığı hatırlatılarak, “Olay yerinde toplu gösteri ve yürüyüş yapılması sırasında, patlamayı bahane eden şüphelilerin, ekip otosuna tekme atarak, üzerinde zıplayarak, camlarını kırarak zarar verdikleri, daha sonrada aracı çalıştırıp kaçarken, Sıhhiye meydanı civarında yakalanmışladır” dendi.

İddianamede ayrıca, şüphelilerin suçlamaları inkar ettikleri, yaralı taşımaya çalıştıkları yönünde savunma yaptıkları iddia edilerek “Olay yerine yeterince ambulans sevk edildiği, gerekli önlemlerin alındığı bu hususların kamuoyuna yansıdığı, müşteki polis memurunun olay anına ilişkin beyanları ve şikayetleri eklendiğinde, savunmalara itibar edilmemiştir” değerlendirmesi yapıldı.

Polis: Yaralıyı taşıyorlardı

Şüphelilerin yaralı taşıdıkları yönündeki savunmalarına itibar edilmezken, dosyada bulunan polis tutanağında “Gar kavşağında bulunan park halindeki polis aracını yaralıyı hastaneye götürmek üzere kaçırmaya teşebbüste bulunan Mert Kaya, Devran Saçıntı isimli şahıslar polis merkezi amirliğine getirilmiştir. Herhangi bir arama kaydı olmadığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

“ Yaralılara yardım için gitim”

Şüphelilerden Üniversite öğrencisi Mert Kaya ifadesinde şunları söyledi:

“Yaralılara yardım etmek için oraya gittim. Polisler araçlarını bırakıp alanı terk etmişlerdi. Bizde orada bulunan polis araçlarının içerisinde kontağı var mı yok mu diye kontrol ettiğimizde, orada bulunan insanlar polis aracına zarar verirken ben ve arkadaşım Devran Saçıntı ile birlikte araçlara zarar veren insanları itekledik. Ağır yaralı bir yaşlı bir vatandaşı görmemiz üzerine hemen Devran ile birlikte yaralı vatandaşı polis aracına bindirmek istedik.

“Önümü görmek için camı kırdım”

Bu esnada polis aracının ön camı hasarlı, buzlu, görüşü engelleyecek şekilde olduğu için ben önümü görmek amacıyla, aracın ön camına tekme attım ve camda biraz boşluk oluşturdum. Devran ile birlikte yaralı şahsı araca taşıdık. Ben şoför koltuğuna geçerek yola devam ettik.

Ankara Hastanesine doğru giderken Sıhhiye meydanında bulunan polis ekiplerinin yanında durdum ve ambulans çağırmalarını istedim. Onlar da yolun karşısında bulunan ambulansı çağırdılar yaralı vatandaş 112 unsurlarıyla hastaneye gönderildi. Ben ve arkadaşım işlem yapılmak üzere polis merkezine getirildik. Benim polis aracını almamdaki amacım, olay yerinde yaralı bulunan ve durumu ağır olan bir vatandaşımızı hastaneye götürmekti. Bunun dışında bir amacım yoktur.”

Devran Saçıntı da ifadesinde benzer açıklamalarda bulundu. Kaya ve Saçıntı’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.