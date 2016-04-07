10 Ekim Ankara saldırısının faili olarak yakalanan zanlının, gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı

Ankara'da 10 Ekim'de gerçekleştirilen ve 103 kişinin öldüğü IŞİD saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Gaziantep'te jandarma tarafından gözaltına alınan Hüseyin Tunç'un, daha önce gözaltına alındığı ve 4 günlük sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tahsin Güner ve Hasan Kırmızıtaş'ın haberine göre, Ankara'da geçen yıl 10 Ekim günü Gar saldırısının ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, 16 Ekim günü Gaziantep'te düzenlediği operasyonlarda Hüseyin Tunç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilen Hüseyin Tunç'un da aralarında bulunduğu şüpheliler, 4 gün süren sorgulama sonrası 20 Ekim'de adliyeye sevk edildi.

Polis nezaretinde Ankara'ya götürülecek



Mahkeme, Hüseyin Tunç'u tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı. Ancak, savcılığın daha sonra yaptığı itiraz üzerine Hüseyin Tunç hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde Hüseyin Tunç, arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Tunç, polis nezaretinde Ankara'ya gönderilecek.



