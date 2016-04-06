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Ankara katliamı faillerinden biri Gaziantep'te yakalandı

Failin, canlı bombaları alarak Gaziantep'e getirdiği ve patlayıcıları Ankara'ya taşıdığı iddia edildi

06 Nisan 2016 21:11

Ankara'da 10 Ekim'de meydana gelen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden Hüseyin Tunç Gaziantep'te yakalandı.

Tunç’un saldırıyı yapan canlı bombaları sınırdan alarak Gaziantep’e getirdiği, olayda kullanılan patlayıcıları taşıdığı, Gaziantep’in IŞİD emiri Yunus Durmaz’la bağlantılı olduğu iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda IŞİD bağlantılı Hüseyin Tunç yakalandı. Gaziantep’te sorgulanan Tunç’un Ankara’ya getirileceği öğrenildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazarak Tunç’un Ankara’daki terör saldırısıyla bağlantılı arandığını, bu nedenle Ankara’ya gönderilmesini talep etti. 

Tunç’un 103 kişinin hayatını kaybettiği Gar saldırısı soruşturması kapsamında hakkında arama kararı çıkartıldığı öğrenildi. Arama kararından sonra Türkiye’nin 81 iline uyarı yazısı gönderilerek yakalanması istenen Tunç’un IŞİD’in sözde Gaziantep emiri Yunus Durmaz ile bağlantılı olduğu iddia edildi. 

Tunç’un Ankara saldırısını yapan canlı bombaları sınırdan alarak Gaziantep’e getirdiği, IŞİD’le bağlantılı olduğu, mühimmat ve patlayıcı taşıdığı ve IŞİD’in sınırdan gelen militanlarına lojistik destek sağladığı ileri sürüldü.

Ne olmuştu?

Ankara'da 10 Ekim'de düzenlenen Barış Mitingi'ne canlı bomba saldırısı düzenlenmişti. Art arda yaşanan iki patlamada 103 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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