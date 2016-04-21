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Ankara Garı’ndaki saldırının faili IŞİD militanı yakalandı

103 kişinin hayatını kaybettiği olayın faili Nihat Ürkmez, Elazığ’da yakalandı

21 Nisan 2016 22:10

Ankara Garı'nda 103 kişinin yaşamını yitirdiği saldırısı faillerinden IŞİD'li Nihat Ürkmez Elazığ'da yakalandı.

Hürriyet’in haberine göre, Ankara Garı'nda 103 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının  talimatını veren firari Yunus Durmaz'ın  bilgisayarından çıkan fotoğraflar Ankara Cumhuriyet Başsvcılığı tarafından il emniyet müdürlüklerine gönderildi.

Bingöl  Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırının kuryesi Halil İbrahim Durgun ile birlikte görüntülenen IŞİD'li Nihat Ürkmez'i Bingöl'den  Elazığ'a geçtiğini tespit etti.  IŞİD'li Nihat Ürkmez Elazığ'da gözaltına alınarak Ankara Garı saldırısının soruşturmasının sürdüğü Ankara'ya getirildi. IŞİD'li Nihat Ürkmez, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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