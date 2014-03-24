Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Bir tweet yeter' ilanı

Twitter’a erişimin yasaklanmasına rağmen Ankara Esenboğa Bulvarı’ndaki elektronik tabelalardan kaldırılmayan Twitter ilanları dikkat çekti.

Mert Gökhan Koç'un Hürriyet’te yer alan haberine göre, yol üstünde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bilgilendirme ilanlarının yer aldığı elektronik yol tabelalarında, "Kentimiz ile ilgili istek, öneri ve şikayetleriniz için bir tweet yeter, Mavi Masa 153" ifadeleri yer alıyor.

'Benim DNS ayarlarım açık’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Twitter’a erişimin engellenmesine rağmen tweet göndermeye devam etmişti. Gökçek takipçileriyle 21 Mart’ta paylaştığı bir tweette "Benim dns ayarı açık olduğu için tweet atabiliyorum. Muhtemelen yarın bu da kapatılır. Umarım sövenler ve sahte hesap kullananlar ders almıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek, son olarak IP üzerinden de erişimin engellendiği 22 Mart’ta, "Bu akşam saat 21.00’de kanal-a’da canlı yayındayım...beklerim..." tweeti attı.