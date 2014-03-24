Mancini'den Twitter yasağına cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Real Madrid-Barcelona maçını canlı aktaran FoxSport'a yorumları ile katkıda bulundu. Türkiye deneyimini değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'deki Twitter yasağının yurtdışında da çok tartışıldığının hatırlatılması üzerine, gülerek, “Evet burada da çok konuşuldu” cevabını verdi. Stüdyodaki sunucu, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’de yasaklamasına karşın burada futbolseverler, sana yöneltmemiz için bize Twitter’dan sorular gönderiyorlar” diye ekledi.

İstanbul'dan canlı olarak yayına katılan Roberto Mancini, “Çok sayıda daha iyi alternatifin varken Galatasaray gibi garip bir seçimi neden yaptın?” sorusuna, gülerek, “Aslında evde ailemle zaman geçirmeyi tercih ederdim, ama 2-3 aydan sonra çalışmayı özlersin. Şampiyonlar Ligi’nde yer alan ve büyük bir takım olan Galatasaray’dan teklif geldi. Ben de, önde gelen ligler arasında yer almasa da, tanımadığım bir ülkede çalışmak istedim. Galatasaray oldukça önemli bir takım ve bu deneyimi yaşamak istedim” cevabını verdi.

“Türkiye’de nasıl gidiyor çalışmaların?” diye sorulan 49 yaşındaki teknik adam, “Gayet iyi gidiyor. Kolay değil çünkü oldukça yeni bir şey benim için. Yeni bir kültürü tanımak... Daha çok gelişmesi gerekmesine rağmen birçok lig gibi Türkiye ligi de oldukça zor. Ancak pozitif bir deneyim benim için” dedi.

Türk futbolunu daha alt seviyede bekliyordum

Türk futbolunu nasıl bir seviyede bulduğu değerlendirmesi de istenen Mancini, “Açıkçası daha alt bir seviye bekliyordum. Türkiye’de futbol, son yıllarda oldukça gelişti. Yabancı oyuncular açısından sınırlama olduğu için seviyeyi artırmak biraz zor. Ancak yavaş yavaş burada futbolun daha da gelişeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye'deki Twitter yasağı

Mancini, Türkiye’deki Twitter yasağının yurtdışında da çok tartışıldığının hatırlatılması üzerine, gülerek, “Evet burada da çok konuşuldu” cevabını verdi. Stüdyodaki sunucu, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’de yasaklamasına karşın burada futbolseverler, sana yöneltmemiz için bize Twitter’dan sorular gönderiyorlar” diye ekledi.

İnter'e geri dönecek mi?

“Mourinho, gelecekte Inter’e dönebileceğini açıkladı. Peki ya Mancini?” sorusunu Mancini, “Bilmiyorum. Bunu söylemek oldukça zor. Inter’de her şey değişiyor. Zaten orayı çalıştırdım. Artık bunun zor olduğunu düşünüyorum” dedi. “Peki Milan’a gelir misiniz?” sorusu yöneltilen Mancini, “Hayatta ne olacağını bilemeyiz. Ben bir antrenörüm ve her şey olabilir. Bu sadece bana bağlı bir şey değil” şeklinde yanıtladı.