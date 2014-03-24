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İbrahim Tatlıses yoğun eleştiriler sonrası Twitter'ı bıraktı

'Twitter'ın kapanması beni üzmedi' diyen İbrahim Tatlıses, tepkiler alınca sinirlendi Twitter'a veda etti

24 Mart 2014 14:41

İbrahim Tatlıses önce Twitter yasağını Twitter'dan savundu ardından da Twitter'ı bıraktığını açıkladı. Tatlıses, Twitter'ın kapatılması hakkındaki düşüncelerini kendi twitter hesabından takipçileri ile paylaşmıştı. Kapatılmanın kendisini üzmediğini söyleyen Tatlıses,  tepkiler alınca sinirlendi ve Twitter'ı artık kullanmayacağını açıkladı.

Tatlıses, Twitter'a giriş yasağı geldikten sonra yaptığı yorumlarla Twitter'daki takipçilerinin eleştirileri ile karşılaşmıştı. Tatlıses, yasak için "Twitter'ın kapanması beni üzmedi. Hem hakaret et Hemde bu hesap benim değil de.! Yok ya özgürce belden aşağı Sonra çamura YAT, Ne güzel ya...!" diye yazdı.

İşte o açıklama:

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