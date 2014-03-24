İbrahim Tatlıses Twitter yasağını attığı tweetlerle savundu!

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Twitter yasağını yine Twitter'dan savundu. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" sözünden sonra Twitter kapatılmıştı, Tatlıses de kapatılmasından sonra 11 tweet attı. Yasakları yine yasaklanan Twitter'dan savundu.

İbrahim Tatlıses'in yasağı savunan Tweet'leri:

“Twetırın kapanması beni üzmedi. Hem hakaret et hemde bu hesap benim değil de! Yok ya özgürce belden aşağı Sonra çamura YAT ne güzel ya…!”

“Haber özgürlüğünü anladıkta bana belden aşağı vuracak ve ben hiçbir şey yapamayacağım bu nasıl bir özgürlük mahkemeye gidiyorsun ben yazmadım!”

“Delikanlı adam ben yazdım inkar etmiyorum der, Derde nasıl diyecek twitter çıkalı sanal alem KABADAYILARI'da çoğaldı. Yaşasın sanal alem!!!"