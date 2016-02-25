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Ankara bombacısı için kurulan taziye evinde gözaltına alınanlardan 4'ü serbest bırakıldı

Taziyeye HDP milletvekili Tuba Hezer de katılmıştı

25 Şubat 2016 21:34

Ankara’da, 29 kişinin ölümüne yol açan canlı bomba Abdülbaki Sömer için Van’da taziye evi kurdukları gerekçesiyle “terör örgütü üyeliği ve örgüte yardım” suçundan mahkemeye sevk edilen amca Mehmet Sömer, caminin imamı Mustafa Keleş, cami temizlikçisi Fevzi Acer ve Demokratik Bölgeler Partisi (BDP) İl Başkanı Caziye Duman tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Van 1. Sulah Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Mehmet Sömer, canlı bomba Abdulbaki Sömer’in kardeşinin oğlu olduğunu belirterek “Biz ailece taziye yapmamaya karar vermiştik. Bizden habersiz Yukarı Esentepe Camisi’nde taziye töreni düzenlenmiş. Bunu duymam üzerine camiye gittim. Duvarda Apo posteri, PKK bayrağı ve yeğenimin fotoğrafını gördüm. Posterleri indirdim. İçeride kalabalık vardı. Bir daha asmamalarını söyledim. Bizden habersiz tekrar asmışlar. Benim PKK ile bağlantım yoktur” dedi. 

DBP İl Başkanı Caziye Duman, taziyeyi öğrenmeleri üzerine camiye gittiğini ancak posterleri kendisinin asmadığını belirtti. Yaptığı konuşmada “Biz kimsenin ölmesine razı değiliz. Barış için hepimizin sorumluluğu var ve çaba sarf etmemiz gerekir” dediğini kaydeden Duman, Sömer’i ve suçunu övmediğini belirtti. 

İmam Mustafa Keleş ise öğle namazını kıldırmak için gittiği camide kalabalık gördüğünü, namazdan sonra taziyenin yapıldığı alt kata inerek Fatiha okuduğunu ifade edip “Duvardaki posterleri ve bayrakları fark ettim. Caiz olmadığını, indirmeleri gerektiğini söyledim. Kimse beni dinlemedi. Kalabalıkla başedemeyeceğim için oradan ayrıldım. Evim camiye sekiz kilometre uzaktadır. Bu nedenle camiye sabah değil, öğle namazı için giderim. Dolayısıyla taziye evini kimin kurduğunu bilmiyorum. Caminin anahtarı beş altı kişide bulunur” dedi. Caminin temizlik görevlisi Fevzi Acer de taziye sırasında içeride olmadığını vurguladı. Şüphelilerin tümü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

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