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Ankara Barosu'nun başvurusu reddedildi, genel kurul Aralık ayında yapılacak

09 Ekim 2020 21:36

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle meslek kuruluşlarının genel kurullarının ertelenmesine karşı Ankara Barosu ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle Altındağ 1. İlçe Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulundu. Ancak Kurul, Baro’nun başvurusunu reddetti.

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