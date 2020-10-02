Baro seçimleri ve TBB genel kurulunun ertelenmesine tepki: Genelgeyle kanun çiğneniyor

İçişleri Bakanlığı, bugün ( 2 Ekim) yayımladığı genelge ile 1 Aralık'a kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ile kooperatiflerce düzenlenecek etkinliklerin ertelendiğini bildirdi. Genelgenin ardından Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan haberde Baro seçimleri ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulunun da İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ertelendiği iddia edildi.

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; İdare hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, genelgelerin yasanın üzerine çıkarılamayacağına dikkat çekerek, “Yasayla iki yılda bir Ekim ayı ilk haftası içinde yapılması öngörülen baro genel kurulları bir İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ertelenmiş. Böylece, genelgenin normlar hiyerarşisinde yasanın üzerine çıkarıldığını bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Daha neler göreceğiz? Bekleyelim!” ifadesini kullandı.

"Bu tamamen siyasi bir karar"

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan da yasa ile düzenlenen kanunlara ilişkin kurul veya valilik kararı ile düzenleme yapılamayacağını savundu. Sağkan, "Ankara Valiliği'nin kararı bizim elimize henüz geçmedi, geçer geçmez karara ilişkin yasal yollara başvuracağız. Ancak bunun bir gün önce öğlen saatlerinde bir genelgeyle iptaline doğru götürülmesi bizlerin bu konuda yapacağımız yasal başvuruların önünü kesmek amacıyla yapılan bir hamle. Bizim yarın genel kurul toplantımız var. Bu tamamen siyasi bir karardır" dedi.

Sağkan, "İçişleri Bakanlığının genelgesindeki pandemi gerekçesini samimi bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Baro seçimlerinin ertelenerek, baskı kurularak çoklu baro yasasının getirdiği ikinci baroların kurulması suretiyle bir kısım delege yapısındaki değişikliğin beklenmesi hedefleniyor. Kararın, TBB seçimlerine gitmek için bir yöntem olarak uygulandığını düşünüyorum. Çünkü yarın bizlerin genel kurullarının ilk toplantı günleri. Meslektaşlarımız bizlere iki yıllığına bu görevi verdiler. Dolayısıyla seçimlerin ertelenmesi en çok da bizlere oy veren meslektaşlarımızın iradesini ipotek altına almak anlamı taşıyor" diye konuştu.

"Metin Feyzioğlu’nu kurtarma operasyonu"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da erteleme kararını TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nu kurtarma operasyonu olarak yorumladı. İçişleri Bakanlığı genelgesinin pandemi nedeniyle yayımlandığını düşünmediğini ifade eden Yeşilboğaz, “Biz bütün pandemi koşulları altında seçim hazırlığımızı yaptık. Ama bu mesele pandemi meselesi değil, bu mesele Feyzioğlu’nun koltuğunu koruma, çoklu baro kapsamında 3 büyük ilde birden fazla baro kurulmasına zaman kazandırma, bu bağlamda da TBB’nin delege yapısını değiştirme operasyonu. Ancak yasa ile değiştirilebilecek olan bir konuyu genelge ile değiştiriyorlar. Tamamen hukuksuz, kanunu çiğneyen bir karar" dedi.

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