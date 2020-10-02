YSK: Siyasi partiler kongre yapabilir, baro seçimleri il hıfzıssıhha kurulu kararına bağlı

Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine ilişkin aldığı kararı duyurdu. Kurul, baro seçimlerinin il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde ise sakınca bulunmadığına karar verdi.

Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan "Koronavirüs Ek Tedbirleri" konulu genelgeyle, bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiğini hatırlatarak söz konusu tarihlerde siyasi parti kongreleri ve baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda Kuruldan görüş istedi.

YSK, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda baro seçimlerinin yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde sakınca bulunmadığına hükmetti.

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