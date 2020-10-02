Ankara Barosu'ndan genel kurulların ertelenmesi kararı hakkında iptal davası

Ankara Barosu, baroların genel kurul resmi süreçlerinin başlamasından bir gün önce kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının ertelenmesi hakkında karar hakkında iptal davası açtı. Baro'dan yapılan açıklamada erteleme kararının "seçimde oy verme hakkına sahip bütün avukatların iradelerine teker teker ipotek koyulması anlamına geldiği" ifade edildi.

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Ankara Barosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Baroların Genel Kurul resmi süreçlerinin başlamasından bir gün önce, Sağlık Bakanlığı’nın yazısı üzerine alındığı belirtilen İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli 'tavsiye' genelgesiyle, Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, 02.10.2020 tarih, 2020/76 sayılı kararıyla açıkça yasaya aykırı olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Baroların genel kurullarının yalnızca usulleri değil, tarihleri de yasayla belirlenmiştir. 1136 sayılı kanunun 82. Maddesi düzenlemesi açıktır. Yasal hüküm, önce tavsiye genelgesi ile, akabinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla çiğnenmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Hıfzıssıhha kurullarının genel kurul erteleme yetkisi bulunmamaktadır. Covid - 19 Salgını’nın Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. maddesinde de kamu kurumları genel kurulları sayılmamıştır. Ayrıca ve açıkça öngörülmedikçe, yorum yapmak suretiyle genel kurala istisna getirilemez.

Türkiye’de ilk Covid - 19 vakasının açıklandığı tarih olan 10 Mart’tan bu yana aradan geçen 206 günde; baroları parçalama kanunlarından düğünlere, siyasi partilerin kongrelerinden mitinglere ve açılışlara kadar hiçbir 'etkinliğin' ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi; tüm ideolojik duruşlardan bağımsız olarak, seçimde oy verme hakkına sahip bütün avukatların iradelerine teker teker ipotek koyulması anlamına gelmektedir.

Çoklu baro yasası ve yaklaşan TBB genel kurulu düşünüldüğünde hak arama hürriyetimizi sınırlayarak baroların genel kurullarından bir gün önce alınan bu kararın hangi saikle alındığını ve neye hizmet ettiğini anlamak çok da zor değildir.

Bu yasa dışı müdahaleye sessiz kalmayacağımızı, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtığımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."