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Magazin

Angelina Jolie, Brad Pitt'i George Clooney'nin karısından kıskandı

Jolie’nin Alamuddin’den hoşlanmamasının bir diğer sebebi olarak savundukları konularda tamamen zıt olmaları gösteriliyor

18 Kasım 2014 11:45

ABD merkezli magazin dergisi Star,  Angelina Jolie'nin eşi Brad Pitt’in, George Clooney ve eşi Amal Alamuddin ile konuşmasını yasakladığını öne sürdü

Ünlü aktör George Clooney ile avukat nişanlısı Amal Alamuddin geçen Ekim ayında Venedik’te görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak Clooney’in en yakın arkadaşlarından birisi olan Brad Pitt ve eşi Angelina Jolie düğüne katılmamışlardı.

Milliyet'te yer alan habere göre, ABD merkezli magazin dergisi Star, çiftin son dakikada düğüne gitmekten vazgeçtiği ve Jolie’nin Amal’dan nefret ettiğini öne sürdü. Derginin bu haftaki kapağında yer alan habere göre, Jolie, eşi Brad Pitt’in Clooney ve Alamuddin ile konuşmasını yasakladı.

Star’a konuşan bir kaynağın, “Angelina, son dakikada düğüne gitmeyi iptal etti. Bunu tamamen güç oyununa çevirdi ve Amal’ı saf dışı bırakmak istiyor” dediği öğrenildi. Aynı kaynak dergiye, “Angelina’nın yaptığı bütün hayır işleri güvensizliğinden kaynaklanıyor. Kendisinin sahip olamadığı her şeye Amal’ın sahip olması onu delirtiyor. Amal’ın eğitimli, asil, saygı duyulan ve güçlü bir kişilik olması Angelina’yı delirtiyor” açıklamasında bulundu.

 

Diktatör avukatı

 

Jolie’nin Alamuddin’den nefret etmesinin bir diğer sebebi olarak savundukları konularda tamamen zıt olmaları gösteriliyor. Alamuddin’in siyasi konularda daha uçta olması ve Jolie’nin yakından ilgilendiği insan hakları konusunu hiç önemsemeyen kişileri savunması aktrisi avukattan uzaklaştırıyor. Jolie kendisini insancıl biri olarak tanıtırken Alamuddin, insancıl insanların nefret ettiği kişileri savunmakla yükümlü. Alamuddin’in siyasi görüşü, diktatörler ve yandaşlarını savunması Jolie’nin Alamuddin’den haz etmemesinin sebebi olabileceği öne sürülüyor. Ayrıca ikilinin BM toplantıları ve benzer davetlere aynı anda katılmalarına rağmen hiç görüşmemeleri aralarında soğukluğun en büyük kanıtı olarak görülüyor.

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