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Angelina Jolie’nin gelinliğini çocukları yaptı

Brad Pitt ile boşandıktan sonra tekrar evlenen Jolie’nin gelinliğini çocukları tasarladı

02 Eylül 2014 13:09

Bir süredir ayrıldığı eşi Brad Pitt ile evlendiği iddia edilen Angelina Jolie 23 Ağustos’ta Pitt ile gerçekten nikah masasına oturdu. Düğünden sonra Hello ve People dergilerinin kapağında yer alan çiftin nikah görüntülerinde Jolie’nin gelinliğindeki çizimler dikkat çekti.Gelinlik duvağının üzerinde çocuklarının yaptığı çizimler yer aldı.

Çocuklarının üzerinde çizim yaptığı gelinlik ise Versace’nin şef terzisi Luigi Massi’nin eseriydi

Çiftin fotoğrafları Hello ve People dergisinin kapağını süsledi. Her iki dergi de çiftin Fransa’daki evi Château Miraval’da gerçekleşen düğünü birer albüm halinde okuyucularına sundu.

Böylece Jolie’nin ‘büyük gün’de üzeri çocuklarının resimleriyle süslü bir duvak giydiği ortaya çıktı.

23 Ağustos’ta gerçekleşen ‘sade ve samimi’ törene çiftin yakın akrabaları, aile dostları ve çocukları katıldı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinin 13 yaşında Maddox, 10 yaşında Pax, 9 yaşında Zahara, 8 Shiloh ve 6 yaşında Vivienne and Knox adlı ikizleri var.

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