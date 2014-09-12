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Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin evlilik sözleşmesi çocuklarını da kapsıyor

Nikah fotoğraflarını Hello ve People dergisine 2 milyon dolara (4.4 milyon TL) satan çiftin evlilik sözleşmesinde ilginç maddeler var

12 Eylül 2014 13:04

Uzun birlikteliklerinin ve altı çocuğun ardından geçen günlerde nikah masasına oturan Angelina Jolie ve Brda Pitt'in evlilik sözleşmesinden detaylarda basına yansıdı. Sözleşmeye göre, Pitt'in Jolie'yi aldatması durumunda altı çocuk da, Jolie'ye kalacak. 

Milliyet'te yer alan ahbere göre, nikah fotoğraflarını Hello ve People dergisine 2 milyon dolara satan, ünlü çiftin 425 milyon dolarlık evlilik sözleşmesinde şu detaylar var: 

Çiftin imzaladığı evlilik sözleşmesi, sahip olduğu milyon doların yanı sıra birlikte büyüttüğü altı çocuğu da kapsıyor.

Sızan detaylara göre Brad Pitt'in Angelina Jolie'yi aldatması durumunda çocuklar, güzel yıldıza kalacak.

Para konusunda ise her iki tarafın da evlilikten önce sahip olduğunu alacağına karar verildi.

Evlilik sırasında kazanılan paranın bir kısmı ise çocukları Maddox (13), Pax (11), Zahara (9), Vivienne (6), Shiloh (8) ve Knox (6) arasında paylaştırılacak.

Diğer kısmı yardım amaçlı yardım kurumlarına verilecek. Sözleşmede yer alan bilgiye göre; Pitt'in 240, Jolie'nin ise 185 milyon dolar mal varlığı bulunuyor.

 

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